TPHCM đề xuất xây dựng cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 theo cơ chế cấp bách

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM áp dụng cơ chế “dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay” đối với hai dự án cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2, nhằm đẩy nhanh tiến độ khoảng một năm so với quy trình thông thường.

Chiều 4-12, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, sở kiến nghị UBND TPHCM áp dụng cơ chế “dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay” đối với hai dự án cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2, nhằm đẩy nhanh tiến độ khoảng một năm so với quy trình thông thường. Đề xuất này được đưa ra trên cơ sở nhu cầu kết nối giao thông ngày càng tăng và vai trò then chốt của hai cây cầu trong hệ thống hạ tầng vùng.

Mô hình cầu Cần Giờ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Sở Xây dựng, hiện việc đi lại giữa trung tâm TPHCM và xã Cần Giờ phụ thuộc vào phà Bình Khánh, thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào cuối tuần và dịp lễ Tết, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, du lịch và phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Hiện không gian TPHCM được mở rộng, nhu cầu đi lại từ trung tâm qua Cần Giờ tới phường Vũng Tàu tăng mạnh. Bên cạnh đó, Cần Giờ đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn như đô thị du lịch lấn biển 2.870ha và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Tuyến đường ven biển kết nối TPHCM với các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp cũng dự kiến hoàn thành giai đoạn 2026 – 2030.

Cầu Cần Giờ dự kiến dài hơn 3km, kết nối từ đường Nguyễn Lương Bằng – 15B (Nhà Bè) đến nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành và đường Rừng Sác, tổng mức đầu tư sơ bộ 13.714 tỷ đồng.

Cầu Phú Mỹ 2 nằm trên trục giao thông chính kết nối TPHCM với sân bay quốc tế Long Thành và các tỉnh Đông Nam bộ thông qua đường Liên Cảng – Nguyễn Ái Quốc (Đồng Nai), đồng thời kết nối với các tuyến vành đai 2, 3, 4 qua trục Bắc – Nam (Nguyễn Hữu Thọ).

Dự án quy mô 8 làn xe, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 25.101 tỷ đồng. Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise đã hoàn tất hồ sơ đề xuất dự án và trình thẩm định.

Lãnh đạo TPHCM và Đồng Nai xác định cầu Cát Lái, cầu Long Hưng và cầu Phú Mỹ 2 là các dự án cấp bách phục vụ khai thác sân bay Long Thành, thống nhất khởi công từ quý 4-2025 hoặc muộn nhất quý 1-2026.

Theo Sở Xây dựng, việc áp dụng cơ chế cấp bách theo Nghị định 257/2025 đối với hai dự án BT này sẽ giúp rút ngắn khoảng một năm triển khai. Nếu theo quy trình thường, dự án Cầu Cần Giờ sẽ chọn nhà đầu tư vào 9-2026, khởi công 2-2027, hoàn thành 12-2029. Theo cơ chế cấp bách sẽ chọn nhà đầu tư vào 12-2025, khởi công 4-2026, hoàn thành 12-2028. Đối với cầu Phú Mỹ 2, tiến độ rút ngắn tương tự, có thể chọn nhà đầu tư vào 12-2025, khởi công 4-2026 và hoàn thành 12-2028.

Sở Xây dựng nhấn mạnh việc sớm hoàn thành hai dự án sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, nâng cao hiệu quả các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia như vành đai 3, vành đai 4 và sân bay Long Thành.

QUỐC HÙNG