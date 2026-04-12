Du lịch cảnh quan, khám phá văn hóa Đà Lạt

TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) sau sắp xếp chia thành 4 phường: Xuân Hương, Lâm Viên, Cam Ly và Xuân Trường, nhưng vẫn giữ lại tên Đà Lạt sau mỗi tên phường như một sự định danh. Trên vùng đất cao nguyên mát mẻ, gần đây xuất hiện thêm nhiều không gian mới tái hiện vẻ đẹp truyền thống của Đà Lạt, rất được lòng du khách.

Cà phê dưới tán thông già

Cuối tháng 3, khu vực quanh ngã ba Trại Hầm (thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt) trở thành tâm điểm của giới trẻ nhờ những tiệm cà phê có không gian ngắm cảnh thung lũng thông xanh ở đường vào hầm đá (đường Hoàng Hoa Thám). Con đường chính vào khu vực chỉ vừa đủ 2 xe ô tô tránh nhau nên đường lúc nào cũng kẹt. Vào được quán, khách phải chờ thêm một lúc mới có chỗ ngồi. Không gian ở đây nhìn thẳng xuống thung lũng phủ kín thông xanh, cảnh quan thoáng đãng nên rất hấp dẫn du khách.

Du khách tham quan, chụp ảnh ở một quán theo mô hình hoài cổ ở phường Xuân Hương - Đà Lạt

Một trong những điểm tham quan mới mở là quán Air Dream Forest Station nằm trong khuôn viên biệt thự số 16 Hùng Vương (mặt sau), gắn kiến trúc cổ với không gian tự nhiên. Tận dụng cánh rừng thông già, chủ quán đã thiết kế các lối đi bằng gỗ, bàn ghế được kê ngay dưới gốc thông, nhìn ra con đường Trần Quang Diệu dẫn vào dinh Bảo Đại. Khách đến quán chủ yếu là người trẻ, di chuyển bằng xe máy. Vào buổi chiều có nắng đẹp, con đường ngắn trước quán trở nên nhộn nhịp khi nhiều nam thanh nữ tú tụ hội tạo dáng chụp hình lưu niệm.

Hiện Miền Du Mục đang gấp rút hoàn thiện một sân khấu cồng chiêng với khoảng 1.000 chỗ ngồi. Sân khấu được dựng bằng các loại gỗ tạp, hình thức mộc mạc gắn với không gian thiên nhiên xung quanh. Nghệ sĩ biểu diễn là các đội nhóm văn nghệ của đồng bào K’Ho ở khu vực xã Lát, dưới chân núi Lang Biang huyền thoại. “Chúng tôi vừa muốn giới thiệu đến du khách những nét đẹp văn hóa đặc sắc của địa phương, tạo thêm nguồn thu nhập cho các nghệ sĩ và cũng là giúp điểm tham quan thêm chất riêng thu hút du khách”, anh Nguyễn Đình Quân Quy, chủ quán Miền Du Mục, cho biết.

Dựa thiên nhiên, giữ ký ức

Trong bối cảnh diện tích rừng thông nội ô ngày càng suy giảm để lấy chỗ cho các công trình xây dựng đường sá, nhà cửa, khách sạn thì những điểm tham quan ngắm cảnh thiên nhiên ở xa trung tâm ngày càng hấp dẫn du khách. Nổi bật là quán Miền Du Mục, nằm ở đồi Dã Chiến cũ, cách hồ Xuân Hương khoảng 10km. Quán được dựng trên một quả đồi thoai thoải, diện tích khoảng 2ha với 5 căn nhà gỗ xinh xắn, bao quanh là những vườn hoa, cây cảnh, hồ nước và có những lối đi nhỏ, uốn lượn làm bằng đá hoặc bằng gỗ. Nhờ được chăm sóc tốt nên hoa thi nhau khoe sắc làm cho cảnh quan nơi đây nổi bật.

Tất cả các căn nhà gỗ ở quán đều được xây dựng theo đúng phong cách nhà gỗ Đà Lạt cách nay hơn nửa thế kỷ. Lấy ý tưởng trở về quá khứ với những căn nhà gỗ thông mộc mạc và tận dụng yếu tố cảnh quan hoang sơ xung quanh, quán có sức cuốn hút kỳ lạ với du khách. Từ các căn nhà gỗ, tầm mắt du khách có thể nhìn về phía Trại Mát, Xuân Thọ, ngắm những cảnh quan nhà kính trồng rau, các cánh đồng hoa, hay những ngọn đồi thông xanh chập chùng.

Trò chuyện với anh Nguyễn Đình Quân Quy (chủ Miền Du Mục) thì được biết, điểm tham quan này có từ năm 2021 với tên gọi Thung lũng Khói, đến năm 2023, anh Quy mua lại và đầu tư nâng cấp thêm. Trong đó, điểm nhấn là 2 hồ nước nhỏ vừa tạo sinh cảnh vừa có chỗ cho các nữ du khách chèo thuyền tạo dáng. Ban đầu, quán hoạt động theo mô hình cà phê tối, ngắm cảnh ánh đèn đêm của các nông trường. Sau đó, anh Quy chuyển mô hình sang ngắm cảnh ban ngày, nên quán mở cửa từ 5 giờ sáng để khách có điều kiện săn mây bao phủ các ngọn đồi. Đây cũng trở thành một điểm nhấn riêng của quán khi khách có được những hình ảnh độc đáo ngồi bên ly cà phê, bữa ăn sáng nhẹ nhàng trong khung cảnh mờ sương, những đám mây như bông phủ lên các vườn hoa, ngọn đồi phía sau.

Ngược ra quốc lộ 27C (tỉnh lộ 723 cũ nối Nha Trang với Đà Lạt), chúng tôi ghé điểm dừng chân Trạm Ký ức. Dù đã gần cuối xuân, không khí đã nóng hơn nhưng nơi đây vẫn luôn đông khách. Khác với những căn nhà gỗ của Miền Du Mục, những ngôi nhà ở đây được làm bằng đá, một nét độc đáo khác của kiến trúc Đà Lạt xưa. Các ngôi nhà đá mộc mạc, tường xây từ đá cục (không phải đá chẻ), lợp ngói đỏ; cửa và cột kèo đều làm bằng gỗ thông gợi nét hoang sơ của núi rừng. Đặc biệt, Trạm Ký ức còn tái hiện một đoạn đường sắt bánh răng dài khoảng hơn 30m, một trong những biểu tượng ký ức một thời của Đà Lạt.

Dựa vào thiên nhiên, tái hiện quá khứ, lưu trữ ký ức… các điểm tham quan mới của vùng đất Đà Lạt, Lâm Đồng đã cho thấy sự nhạy bén của người làm du lịch khi khéo léo khai thác các dấu ấn đặc sắc khó nơi nào có được, níu chân du khách khi đến nơi đây bằng chất riêng, gắn với phát triển bền vững cùng thiên nhiên.

VĂN PHONG