Đông đảo nghệ sĩ trẻ hát cùng 20.000 khán giả giữa di sản

Đêm nhạc Forestival 2026 diễn ra tối 30-5 với sự tham dự của 20.000 khán giả cùng các nghệ sĩ Hà Anh Tuấn, Đen, Binz, Vũ Cát Tường, HIEUTHUHAI, Bùi Công Nam, GREY D, Phùng Khánh Linh, MAYDAYs, UPRIZE, Lezii, 2pillz.

Lễ hội âm nhạc và sáng tạo Tràng An - Ninh Bình Forestival 2026 chủ đề “Chiến Binh Bình Minh” diễn ra tại Quảng trường Bình Minh (Ninh Bình). Không gian sân khấu được thiết kế lấy cảm hứng từ những phát kiến khảo cổ về đời sống của con người tiền sử tại vùng đất cố đô.

Các bản phối trong đêm nhạc được làm mới một cách cẩn trọng để vừa giữ được nét quen thuộc của các bản hit, vừa mở ra không gian tương tác chân thành nhất giữa nghệ sĩ và người nghe.

Đen mang đến khoảng không gian hoài niệm, gần gũi với những giai điệu mộc mạc của: Đi theo bóng mặt trời, Ngày lang thang, Hai triệu năm, Mang tiền về cho mẹ. Hà Anh hát Hoa hồng, Tuyết rơi mùa hè, Địa đàng… Binz hòa giọng cùng Bùi Công Nam trong bản phối Hoa ban - I Love You, OK - Sao cũng được… HIEUTHUHAI dành tặng khán giả 4 ca khúc từ album mới "Mắt nhắm mắt mở” gồm: Nước mắt cá sấu, Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết, Người im lặng gặp người hay nói, Anh nên đi khỏi đây.

Màn đồng ca của Hà Anh Tuấn - Bùi Công Nam - Nguyễn Hùng - GREY D trong liên khúc Có hẹn với thanh xuân - Có ai thương em như anh - Phép màu - Tháng tư là lời nói dối của em mang đến sự gắn kết giữa những người làm nghệ thuật...

Bên cạnh âm nhạc, Forestival 2026 tiếp tục khẳng định trách nhiệm cộng đồng qua hoạt động trồng rừng đặc hữu nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi sinh cảnh tự nhiên. Năm nay, 1.000 khán giả cùng các nghệ sĩ tham gia trồng hàng ngàn cây xanh tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.

