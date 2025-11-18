Nestlé trao tặng phòng máy tính giúp học sinh tiếp cận công nghệ

Nestlé Việt Nam vừa chính thức khởi động Chương trình Giáo dục dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động và lối sống tích cực dành cho học sinh tiểu học năm học 2025–2026. Trong khuôn khổ chương trình, nhãn hàng Nestlé MILO đã trao tặng 3 phòng máy tính cho các trường tiểu học tại Nghệ An và Ninh Bình.

Lễ trao tặng phòng máy tính tại điểm trường tiểu học Viên Thành, Nghệ An

Triển khai từ năm 2021, chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng học tập và phát triển toàn diện cho học sinh tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người, cho hôm nay và cho cả những thế hệ mai sau. Các trường vừa được trao tặng phòng máy gồm Trường Tiểu học Quang Thành, Trường Tiểu học Viên Thành (tỉnh Nghệ An) và Trường Tiểu học Liêm Hải, tỉnh Ninh Bình. Năm học 2025-2026, mỗi điểm trường được hỗ trợ phòng máy tính với 20 máy tính xách tay, giúp học sinh và giáo viên dễ dàng tiếp cận công nghệ thông tin, nâng cao kỹ năng sống. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ các điểm trường vùng sâu vùng xa tại các tỉnh Bắc Kạn, Yên Bái…

Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc Ngành hàng MILO và Sữa, Nestlé Việt Nam, chia sẻ, chúng tôi rất tự hào được đồng hành cùng ngành Giáo dục trong hành trình hỗ trợ, mang lại cơ hội học tập và phát triển cho trẻ em, đặc biệt là tại vùng sâu vùng xa, còn thiếu thốn. Bên cạnh việc cung cấp nguồn dinh dưỡng và khuyến khích vận động thể chất, việc trang bị phòng máy tính giúp học sinh mở rộng tri thức, khơi dậy niềm say mê khám phá – những yếu tố quan trọng cho một thế hệ trẻ Việt Nam năng động và tự tin hơn.

QUỲNH MY