Thẻ OCB tối ưu mọi nhu cầu cho giới trẻ

Hoàn tiền 15%, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn lên đến 36 tháng, miễn phí sử dụng phòng chờ sân bay… là những điểm sáng trong hàng loạt các chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ OCB.

OCB hiện là một trong những ngân hàng có chính sách hoàn tiền thẻ tín dụng tốt nhất trên thị trường

Ngoài ra, ngân hàng Phương Đông (OCB) cũng đã phát triển hệ sinh thái thẻ toàn diện, bao gồm cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, thiết kế “may đo” phù hợp từng nhu cầu khách hàng. Điều này đã và đang góp phần tái định nghĩa khái niệm về thẻ, đưa thẻ trở thành phương thức thanh toán cực linh hoạt và tối ưu cho giới trẻ hiện nay.

Đa dạng phong cách sống – đa dạng lựa chọn thẻ tín dụng

Với phân khúc khách hàng trẻ yêu thích sự năng động và phong cách sống hiện đại, OCB Mastercard Lifestyle là lựa chọn lý tưởng với ưu đãi hoàn tiền lên đến 15%, áp dụng cho các lĩnh vực quen thuộc như: thời trang, làm đẹp và giải trí. Tổng giá trị hoàn tiền có thể lên tới 18 triệu đồng mỗi năm, giúp người dùng vừa tận hưởng cuộc sống vừa tiết kiệm thông minh.

Song song đó, OCB iGEN Mastercard Platinum - dòng thẻ tín dụng số được phát hành và quản lý trực tuyến qua ứng dụng OCB OMNI, hiện đang có ưu đãi hoàn tiền đến 15% tại Shopee, TiktokShop và các giao dịch qua Apple Pay/Google Pay, phù hợp với người dùng yêu công nghệ, thường xuyên mua sắm online và thanh toán không tiền mặt.

Bên cạnh phân khúc khách hàng trẻ, OCB còn chú trọng phân khúc cao cấp thông qua dòng thẻ đa năng tích hợp tín dụng và ghi nợ: OCB Mastercard World 2in1; mang đến trải nghiệm xứng tầm, đa dạng tính năng ưu việt cùng nhiều đặc quyền như: miễn phí sử dụng dịch vụ phòng chờ, miễn phí dịch vụ hỗ trợ thủ tục tại sân bay, hoàn tiền cho các giao dịch mua vé máy bay... cùng nhiều ưu đãi khác đáp ứng tối đa nhu cầu chi tiêu của chủ thẻ mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, OCB JCB Platinum cũng là lựa chọn được nhiều khách hàng tin dùng nhờ sở hữu ưu thế quyền lợi từ Tổ chức thẻ quốc tế JCB bao gồm miễn phí sử dụng phòng chờ sân bay, ưu đãi ẩm thực và dịch vụ du lịch khác.

Với nhóm khách hàng quan tâm đến công nghệ, học tập và sáng tạo nội dung, dòng thẻ OCB Mastercard Platinum sẽ là lựa chọn hàng đầu với ưu đãi hoàn tiền lớn và trả góp 0% lãi suất cho các sản phẩm có giá trị cao như laptop, máy ảnh, điện thoại khi mua sắm tại cửa hàng đối tác công nghệ của OCB bao gồm: FPT Shop, CellphoneS, DidongViet… giúp việc đầu tư cho bản thân trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Thanh toán dễ dàng, an toàn và tiện dụng cùng thẻ ghi nợ OCB

Ngoài các dòng thẻ tín dụng, OCB còn mang đến các dòng thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế dành cho phân khúc người trẻ, những người chưa có nhu cầu vay chi tiêu trước nhưng vẫn muốn tận hưởng sự tiện lợi của thanh toán không tiền mặt.

Nổi bật trong đó, thẻ ghi nợ OCB JCB giúp người dùng tiết kiệm hơn khi chi tiêu tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi với mức hoàn tiền 2% lên đến 3.600.000 VND/năm; hoặc đơn giản tiện lợi khi thanh toán nội địa với thẻ OCB Natural, đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu mua sắm thường ngày.

Đặc biệt, thẻ ghi nợ OCB Mastercard Passport Debit - “hộ chiếu tài chính” cho phép thanh toán toàn cầu, mua sắm online, liên kết ví điện tử và rút tiền nhanh chóng tại các máy ATM/CDM trong nước và quốc tế. Thẻ còn mang đến ưu đãi phí khi xử lý giao dịch trực tuyến nước ngoài chỉ 1.2%, giúp tiết kiệm chi phí khi thanh toán trên các nền tảng Google, Facebook hay các trang thương mại điện tử quốc tế, tối ưu hiệu quả chi tiêu trong kỷ nguyên số.

Ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mở thẻ mới

Không chỉ mang đến các dòng thẻ đa dạng phù hợp với nhu cầu sử dụng, OCB còn liên tục triển khai các chương trình ưu đãi giá trị dành cho khách hàng mở thẻ tín dụng quốc tế mới. Trong đó, nổi bật là chính sách hoàn tiền lên đến 1,1 triệu đồng khi chi tiêu và giao dịch đủ điều kiện, hoàn phí thường niên cho năm đầu tiên, giảm ngay 1 triệu đồng khi mua Iphone 17 Series cùng quà tặng vali cao cấp dành cho các khách hàng phát hành thẻ sớm. Bên cạnh đó, OCB còn khuyến khích khách hàng giới thiệu bạn bè mở thẻ, phần thưởng là 200.000 đồng cho mỗi lượt giới thiệu thành công.

Với hệ thống thẻ đa dạng và ưu đãi thiết thực, OCB không chỉ giúp khách hàng chọn đúng sản phẩm phù hợp với phong cách sống cá nhân, chủ động hơn trong chi tiêu, tiết kiệm hơn trong thanh toán và thông thái hơn trong quản lý tài chính. Từ đó, giúp bạn mở rộng cơ hội trải nghiệm, tận hưởng ưu đãi đa dạng từ mua sắm, giải trí đến du lịch và công việc.

VIỆT NGUYỄN