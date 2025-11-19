LA Home khởi công phân khu River Park giữa tâm điểm hạ tầng cùng tăng tốc về đích

Lễ khởi công phân khu River Park đã diễn ra ngày 19-11-2025 tại khu đô thị sinh thái LA Home, thu hút sự quan tâm và tham dự của đông đảo đối tác và khách hàng. Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển và hoàn thiện khu đô thị, diễn ra đúng thời điểm loạt công trình hạ tầng quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng tại khu Tây đồng loạt “về đích”, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho bất động sản khu vực.

Khu đô thị LA Home hưởng trọn thế mạnh của hạ tầng cửa ngõ phía Tây TPHCM

Hạ tầng khu Tây bứt tốc - thêm sức bật cho LA Home

Tại cửa ngõ phía Tây TPHCM, tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành với chiều dài 58 km và vốn đầu tư gần 29 nghìn tỷ đồng đang trong giai đoạn hoàn thiện để thông xe toàn tuyến vào năm 2026, tạo trục kết nối trực tiếp Long An – TPHCM – Đồng Nai. Vành đai 3, công trình có tổng vốn đầu tư 75 nghìn tỷ đồng, đã đạt trên 80% khối lượng thi công và dự kiến thông xe kỹ thuật ngay trong năm nay, mở ra không gian phát triển đô thị mới ở phía Tây thành phố.

Song song đó, đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh dài 4,5 km, lộ giới 60 m, đang được gấp rút thi công để thông xe kỹ thuật vào tháng 12-2025, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Bến Lức đến TPHCM còn khoảng 5 phút. Các trục giao thông liên vùng khác như đường Võ Văn Kiệt nối dài, cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận nâng cấp hay vành đai 4 quy mô 120 nghìn tỷ đồng cũng đang từng bước hoàn chỉnh mạng lưới kết nối, củng cố vai trò động lực tăng trưởng của khu Tây.

LA Home nằm ở tâm điểm kết nối và hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống hạ tầng này, ngay trên đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh. Cư dân khu đô thị có thể tiếp cận nhanh các tuyến cao tốc và đường vành đai, rút ngắn thời gian di chuyển về TPHCM, các tỉnh miền Đông và miền Tây. Đặc biệt, thời gian di chuyển từ LA Home đến trung tâm TPHCM sẽ được rút ngắn đáng kể khi đường Võ Văn Kiệt nối dài (dự kiến khởi công trong đầu năm 2026) kết nối trực tiếp vào tuyến Lương Hòa – Bình Chánh.

Sự cộng hưởng giữa tốc độ hoàn thiện hạ tầng và tiến độ phát triển dự án tạo ra lợi thế lớn, nhất là trong giai đoạn thị trường đang dịch chuyển nhu cầu về những khu đô thị vệ tinh có quy hoạch đồng bộ, tiện ích đầy đủ và giá bán hợp lý. Trong bối cảnh đó, River Park - phân khu thứ hai của LA Home trở thành tâm điểm thị trường khi ra mắt nhiều dòng sản phẩm đa dạng, đáp ứng cả nhu cầu an cư lẫn khai thác thương mại.

River Park chính thức khởi công trong bối cảnh loạt hạ tầng vùng đang chuẩn bị về đích

Từ phân khu River Park của dự án LA Home, cư dân chỉ mất khoảng 5 phút để di chuyển tới TPHCM thông qua trục Lương Hòa – Bình Chánh, đồng thời kết nối nhanh với cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 và đường Võ Văn Kiệt nối dài. Nhờ đó, phân khu này được dự báo sẽ đón trọn dòng chuyển cư từ TPHCM về khu vực Tây thành phố, cũng như lượng lớn chuyên gia – người lao động làm việc tại các khu công nghiệp lân cận. Đặc biệt, khu công nghiệp sinh thái Prodezi 400 ha liền kề mang đến nguồn cầu thực về an cư, cho thuê và phát triển các mô hình dịch vụ kinh doanh, một lợi thế rõ nét cho bài toán đầu tư.

River Park – Phân khu trung tâm đón đầu nhu cầu ở thật

River Park thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích toàn diện của LA Home quy mô 100 ha và được xem là trái tim của Khu đô thị này khi liền kề các tiện ích nổi bật, bao gồm: công viên trung tâm, trường học liên cấp chuẩn quốc tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trung tâm thể dục thể thao. Hiện tại, một số tiện ích tại LA Home đã được đưa vào vận hành, còn một số tiện ích đang được triển khai song song với tiến độ xây dựng của toàn dự án, đảm bảo ngay khi cư dân nhận nhà có thể tận hưởng cuộc sống “all in one” tại đây.

Dòng sản phẩm nổi bật của River Park là các mẫu nhà phố liền kề 6x15m với công năng như biệt thự mini với mức giá chỉ từ 3,79 tỷ/căn. Điểm nhấn của dòng sản phẩm này là lối thiết kế kiến trúc hiện đại và không gian sinh thái “cực chill” trên tầng thượng, nơi chủ nhân có thể bố trí vườn cây, khu thư giãn hoặc BBQ ngoài trời, một góc cà phê mini tại gia – xu hướng đang được nhóm khách trẻ tuổi ưa chuộng khi tìm kiếm không gian sống kết nối thiên nhiên giữa lòng đô thị. Trong tháng 11 này, chủ đầu tư cũng vừa công bố chính sách bán hàng nhiều ưu đãi, với chỉ 25% vốn tự có thanh toán trong vòng 9 tháng, mở ra cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn đối với người mua để ở và đầu tư.

Sản phẩm nhà phố liền kề 6x15 m với mức giá chỉ từ 3,79 tỷ/căn tại River Park đang là tâm điểm săn đón của nhà đầu tư

Lễ khởi công phân khu River Park là dấu mốc quan trọng thể hiện cam kết phát triển đúng tiến độ của chủ đầu tư đối với toàn bộ khu đô thị LA Home. Khi hạ tầng toàn vùng đồng loạt về đích và đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng trở thành điểm đến an cư – đầu tư nổi bật của khu Tây, đóng góp vào sự chuyển dịch đô thị theo hướng hiện đại, sinh thái và bền vững. Đây cũng là lý do các chuyên gia nhận định LA Home sẽ nằm trong nhóm tài sản có biên độ tăng giá tốt trong trung và dài hạn, đặc biệt khi thị trường bước vào chu kỳ phục hồi mới.

AN MAI