Du lịch miền Trung khởi sắc từ đầu năm mới Ất Tỵ

Sở Du lịch TP Huế cho biết, từ ngày 25 đến ngày 31-1, lượng khách đến TP Huế ước đạt 118.614 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 60.170 lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 58.444 lượt khách, tăng 36% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 178 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Khu vực Hoàng cung Huế. Ảnh: VĂN THẮNG

Khách lưu trú ước 50.930 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 28.552 lượt, tăng 34% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 22.378 lượt, tăng 36% so với cùng kỳ. Công suất phòng ước đạt 63%.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc được diễn ra tại quảng trường Ngọ Môn (Đại Nội Huế). Ảnh: VĂN THẮNG

Trong vô vàn sự lựa chọn về điểm đến, rất nhiều du khách vẫn muốn chọn Huế làm điểm đến cho chuyến xuất hành đầu năm. Mảnh đất Huế hiền hòa với nhiều điểm du lịch ấn tượng là lý do khiến khách thập phương chọn Cố đô để du xuân.

Du khách nước ngoài thích thú hái lộc tại Đại nội Huế ngày mùng 1 Tết. Ảnh: VĂN THẮNG

Tại Đà Nẵng, theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ ước đạt hơn 469.000 lượt, tăng 16,7% so với kỳ nghỉ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 228.000 lượt, tăng 29% so với năm 2024. Tổng thu du lịch ước đạt 1.887 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2024.

Trung bình Đà Nẵng đón khoảng 141 chuyến bay/1 ngày (64 chuyến bay quốc tế và 77 chuyến quốc nội). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, từ ngày 25-1 đến 2-2, ước đạt 1.275 chuyến bay đến Đà Nẵng (tăng 58% so với kỳ nghỉ năm 2024). Dịp tết này, có 2 chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa đưa 1.800 khách Mỹ, Anh đến tham quan các điểm đến nổi tiếng của TP Đà Nẵng. Ngoài ra, số lượng người dân và du khách tham gia trải nghiệm du ngoạn Sông Hàn cũng khá cao, ước đạt 23.200 lượt, tăng 7% so với kỳ nghỉ năm 2024.

Công suất chung của các cơ sở lưu trú ước đạt khoảng 50%, trong đó khối 4-5 sao và tương đương đạt 60-65% (tăng khoảng gần 10% so với năm 2024).

Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills

Một số khu, điểm du lịch đón lượng khách lớn như: Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills; Danang Downtown; Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn; bán đảo Sơn Trà; Công viên nước Mikazuki; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài…

Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, tết năm nay, Đà Nẵng vẫn nằm trong xu thế là điểm đến được nhiều du khách tìm kiếm lựa chọn, mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, dự báo khách quốc tế tăng mạnh và Đà Nẵng được đánh giá là điểm đến có nhiều sức hút (nhất là nguồn khách đi lẻ, nguồn khách có tính cá nhân hóa cao).

Khách nội địa không có dấu hiệu tăng mạnh nhưng vẫn ở mức 9-10% (khách đi bằng đường hàng không). Tuy nhiên, khách đi theo nhóm nhỏ, gia đình bằng phương tiện tự túc dự báo tăng mạnh cũng góp phần đáng kể cho thị phần khách nội địa.

Làng Toom Sara tổ chức Chương trình “Tết Làng – Tết Lành” với nhiều hoạt động thú vị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

"Không chỉ trong dịp tết mà giai đoạn cuối tháng 1 và tháng 2, khách quốc tế dự báo đến Đà Nẵng khá đông vì rất thích khám phá lễ hội của người Việt”, ông Dũng chia sẻ.

XUÂN QUỲNH - VĂN THẮNG