TPHCM đón hơn 2 triệu lượt khách vui chơi Tết Ất Tỵ

Du khách xin chữ ông đồ tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên Tết Ất Tỵ

Trong đó, Thành phố đón hơn 87.000 lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2024. Khách lưu trú đạt khoảng 150.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024... Công suất phòng đạt khoảng 65%, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu đạt khoảng 7.690 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ.

Đoàn khách tàu biển quốc tế chuẩn bị tham quan TPHCM những ngày đầu năm 2025 do Lữ hành Saigontourist thực hiện

Thông tin từ các doanh nghiệp lữ hành, công tác chuẩn bị phục vụ khách du lịch đã được triển khai rất sớm, ngay từ những tháng cuối năm 2024. Doanh nghiệp đã ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới với mức giá cạnh tranh cùng các chính sách ưu đãi như tặng quà, sim 4G, voucher… giảm giá cho khách thanh toán bằng thẻ tín dụng, đăng ký sớm hoặc đăng ký theo nhóm…

Năm nay, các đơn vị đã triển khai một số sản phẩm du lịch mới như: Du xuân Thủ Đức; Xuân về trên bến Bình Đông; Ăn Tết cùng người nổi tiếng; Hái lộc đầu năm; Du lịch giáp Tết 2025: Bến Bình Đông – Phú Mỹ Hưng – Xe buýt 2 tầng; Quận 1 - Sắc màu đêm, Thưởng ngoạn sông Sài Gòn bằng buýt sông 2 tầng, Ngắm thành phố về đêm trên xe buýt mui trần 2 tầng, Dáng xưa; Tour xe đạp – Ngày bình yên trên vùng đất thép; Tour xe đạp – Ngày bình yên trên vùng đất thép; Trải nghiệm xe buýt hai tầng - Xuôi dòng Bình Trị Giang...

Tiết mục múa Lân - Sư - Rồng chào đón du khách tại Suối Tiên

Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP Thủ Đức) đang diễn ra sự kiện “Tết xuyên không”, từ Mùng 1 đến Mùng 5 Tết Ất Tỵ, là một trong những điểm nhấn của “Lễ hội mùa xuân Suối Tiên 2025”.

Tại đây, du khách được sống trọn vẹn trong không khí Tết Việt xưa qua những khu vực trải nghiệm đầy hoài niệm, gợi nhớ cảm giác gần gũi và ấm cúng, như: hành trình hóa thân trong trang phục xưa; trải nghiệm văn hóa Tết cổ truyền (Xin chữ ông đồ, gieo quẻ, nhảy sạp…); tham gia trò chơi dân gian gắn liền ký ức tuổi thơ; thưởng thức ẩm thực Tết Việt truyền thống…

Du khách tại Biển Tiên Đồng - Ngọc Nữ tại Suối Tiên

Khách trải nghiệm tour đầu xuân vào Mùng 1 Tết do Vietravel tổ chức

Theo đánh giá của các doanh nghiệp, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham gia các chuyến du lịch từ ngắn đến dài ngày. Xu hướng phổ biến gồm đi bằng xe ô tô đến các địa phương lân cận kết nối với TPHCM bằng đường cao tốc (TP Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ…), hoặc đi bằng tàu hỏa, máy bay đến các tỉnh thành miền Bắc, Tây Nguyên, Côn Đảo, Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc, Quy Nhơn, Phú Yên…

Sản phẩm du lịch về nghỉ dưỡng cao cấp, nghỉ dưỡng kết hợp các chương trình rèn luyện sức khỏe, vận động thể thao, thiền…, cùng các sản phẩm tour Tết truyền thống cũng được khách quan tâm nhiều hơn.

Khách du lịch cũng có xu hướng đi theo nhóm nhỏ, nhóm gia đình, hoặc bạn bè quen biết. Tết năm nay, do vé máy bay nội địa tăng cao nên du khách lên kế hoạch đi du lịch ra nước ngoài, đến các nước có giá tour cạnh tranh như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc…

THI HỒNG