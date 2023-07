Trong một video ngắn đăng trên ứng dụng phong cách sống Xiaohongshu, Xiaotiantian miêu tả, cô đến sân bay lúc 9 giờ sáng, đón taxi đi thẳng đến khu ẩm thực đường phố Guanyin và ăn tổng cộng 21 món khác nhau - trước khi kết thúc một ngày tại Hongyadong (một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Trùng Khánh). Video này đã đạt được hơn 110.000 lượt xem kể từ khi được đăng vào tháng 5, chỉ là một ví dụ về du lịch thần tốc, trong đó những người trẻ tuổi với chuyến du lịch càng ngắn càng tốt, 24 giờ hoặc 48 giờ cũng đã thỏa mãn rồi.

Thuật ngữ “phong cách lực lượng đặc biệt” đang thu hút các thế hệ trẻ không có nhiều tiền hoặc ít thời gian nhưng vẫn muốn thưởng thức đồ ăn và tham quan. Tìm kiếm các cụm từ liên quan trên nền tảng Weibo của Trung Quốc, người ta sẽ thấy nhan nhản “24 giờ ở Thành Đô”, “48 giờ ở Sán Đầu”… với hàng ngàn lượt truy cập, cho thấy giới trẻ khá hào hứng với những chuyến đi chớp nhoáng như vậy.

Những chuyến đi kiểu nhồi nhét ăn uống và trải nghiệm như trên có nguyên do là phần đông người trẻ Trung Quốc hiện nay không có nhiều tiền. Trong kỳ nghỉ lễ hội Thuyền rồng vào tháng 6 vừa qua, số chuyến du lịch đạt kỷ lục 106 triệu chuyến, nhưng doanh thu trong khoảng thời gian này chỉ khoảng 5,2 tỷ USD, thấp hơn so với năm 2019. Tuần nghỉ lễ Ngày quốc tế Lao động hồi tháng 5 cũng chứng kiến ​​sự gia tăng về số lượng chuyến du lịch so với năm 2019, nhưng chi tiêu bình quân đầu người chỉ là 75,4 USD, giảm 10,5% so với mức trước đại dịch. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc hiện ở mức kỷ lục 21,3% trong quý 2, nghĩa là cứ 5 người trong độ tuổi từ 16-24 thì có 1 người thất nghiệp. Chính phủ Trung Quốc cho biết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quý này chỉ tăng 6,3% so với năm ngoái, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Theo ông Yating Xu, chuyên gia kinh tế chính tại S&P Global Market Intelligence, từ góc độ cấu trúc, một nền kinh tế chậm lại sẽ có tác động đáng kể đến tầng lớp thu nhập trung bình, những người đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực du lịch. Người trẻ muốn đi du lịch nhưng lại không có điều kiện dành cả tuần ở nước ngoài như trước đây để tiêu tiền. Vì vậy, họ chọn đi du lịch chớp nhoáng. Các video có tiêu đề như “Du lịch chuyên nghiệp 24 giờ”, “Phong cách lực lượng đặc biệt ở Bangkok”, “48 giờ ở Thái Lan” giới thiệu các chuyến đi thần tốc, dồn dập đến các địa điểm tham quan… giờ đây rất dễ tìm thấy trên mạng xã hội.

Thiếu thời gian nghỉ và ngân sách hạn hẹp, nên xu hướng du lịch siêu ngắn ngày đang được thúc đẩy bởi sự cần thiết hơn là sở thích. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích du lịch theo phong cách này, vì để theo được tốc độ di chuyển của “lực lượng đặc biệt” đòi hỏi thể lực phải tốt. Nếu không, những chuyến đi cực ngắn sẽ vắt kiệt sức lực của họ.