Đưa chợ quê về phố

Chiều 28-8, dọc theo con rạch Sơ Rơ, UBND phường Thới An, TPHCM tổ chức Ngày hội Văn hóa, Ẩm thực, Du lịch lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Ký ức chợ quê”.
Tại ngày hội, có khoảng 50 gian hàng giới thiệu những loại bánh truyền thống của 3 miền, siro mật nho Thới An, nông sản sạch và các sản phẩm OCOP. Xen giữa khu ẩm thực là tiếng đờn ca tài tử, tiểu cảnh xe đạp hoa và những trò chơi gợi nhớ phiên chợ quê, như đi cầu khỉ, tết lá dừa, làm tò he, gói bánh ít.
Điểm nhấn của ngày hội là lần đầu tiên địa phương thử nghiệm 2 tour du lịch cộng đồng. Người dân, du khách có thể đạp xe khám phá những mảng xanh ven sông, ghé vườn nho Cậu Tư, nông trại Tam Nông, chèo thúng, chơi zipline và tham quan di tích Vườn Cau Đỏ. Xe đạp cũng được bố trí miễn phí, giúp du khách dễ dàng tự mình khám phá các điểm đến.
Theo bà Võ Thị Mộng Thu, Phó Chủ tịch UBND phường Thới An, ngày hội không chỉ giới thiệu văn hóa, ẩm thực địa phương mà còn tạo không gian để người dân gặp gỡ, trải nghiệm và cùng tham gia quảng bá quê hương; qua đó từng bước hình thành sản phẩm du lịch mang dấu ấn Thới An.
Ngày hội mở cửa đến hết 29-8, hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa, ẩm thực và du lịch sinh thái gần gũi cho người dân, du khách.