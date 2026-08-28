Đưa chợ quê về phố

“Ký ức chợ quê” được phường Thới An (TPHCM) tái hiện sinh động đậm chất làng quê Nam Bộ với không gian ven sông cùng những món ăn dân dã, trò chơi tuổi thơ và nhiều trải nghiệm mới.

Ngày hội Văn hóa, Ẩm thực, Du lịch lần thứ I năm 2026 tại phường Thới An

Chiều 28-8, dọc theo con rạch Sơ Rơ, UBND phường Thới An, TPHCM tổ chức Ngày hội Văn hóa, Ẩm thực, Du lịch lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Ký ức chợ quê”.

Đông đảo người dân, du khách đến với ngày hội, chiều 28-8

Tại ngày hội, có khoảng 50 gian hàng giới thiệu những loại bánh truyền thống của 3 miền, siro mật nho Thới An, nông sản sạch và các sản phẩm OCOP. Xen giữa khu ẩm thực là tiếng đờn ca tài tử, tiểu cảnh xe đạp hoa và những trò chơi gợi nhớ phiên chợ quê, như đi cầu khỉ, tết lá dừa, làm tò he, gói bánh ít.

Điểm nhấn của ngày hội là lần đầu tiên địa phương thử nghiệm 2 tour du lịch cộng đồng. Người dân, du khách có thể đạp xe khám phá những mảng xanh ven sông, ghé vườn nho Cậu Tư, nông trại Tam Nông, chèo thúng, chơi zipline và tham quan di tích Vườn Cau Đỏ. Xe đạp cũng được bố trí miễn phí, giúp du khách dễ dàng tự mình khám phá các điểm đến.

Các bạn trẻ tìm hiểu các món bánh dân gian

Theo bà Võ Thị Mộng Thu, Phó Chủ tịch UBND phường Thới An, ngày hội không chỉ giới thiệu văn hóa, ẩm thực địa phương mà còn tạo không gian để người dân gặp gỡ, trải nghiệm và cùng tham gia quảng bá quê hương; qua đó từng bước hình thành sản phẩm du lịch mang dấu ấn Thới An.

Ngày hội mở cửa đến hết 29-8, hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa, ẩm thực và du lịch sinh thái gần gũi cho người dân, du khách.

THI HỒNG