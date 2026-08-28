Xã Phước Thành đồng hành cùng doanh nghiệp, phát triển bền vững

Chiều 28-8, UBND xã Phước Thành, TPHCM tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hơn 160 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh tham dự.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh trên địa bàn xã được thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quy định về khám sức khỏe người lao động; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ môi trường, xây dựng, chuyển đổi số.

﻿Ông Nguyễn Thanh Thông, Chủ tịch UBND xã Phước Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TUẤN ANH﻿

Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, lãnh đạo xã Phước Thành mong muốn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, nhất là chăm lo quyền lợi, sức khỏe người lao động và phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ. Địa phương phấn đấu 100% người lao động thuộc diện quản lý được khám sức khỏe định kỳ, hoàn thành trước ngày 15-9-2026.

﻿Đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Phước Thành tham dự hội nghị. Ảnh: TUẤN ANH

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Thông, Chủ tịch UBND xã Phước Thành đề nghị cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn xã nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và khẳng định chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, tiếp nhận và tháo gỡ khó khăn, góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, minh bạch, thuận lợi.

XUÂN TRUNG