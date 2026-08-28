TPHCM: Thực hiện nhiều công trình dân sinh ý nghĩa

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, nhiều địa phương ở TPHCM đã thực hiện các công trình dân sinh ý nghĩa, hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực cho người dân.

Chiều 28-8, phường Chánh Hiệp tổ chức Lễ khánh thành công trình “Công viên muôn sắc hoa”, đồng thời phát động phong trào thi đua “Thành phố muôn sắc hoa” năm 2026.

Lãnh đạo phường Chánh Hiệp thực hiện nghi thức khánh thành công trình “Công viên muôn sắc hoa”

Công trình “Công viên muôn sắc hoa” được xây dựng trên tuyến đường Bùi Ngọc Thu, khu phố Hiệp An 8 là không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi thư giãn lý tưởng cho người dân. Công trình cũng góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, xây dựng diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.

Tại chương trình, phường Chánh Hiệp còn trao tặng nhiều cây xanh cho người dân và vận động mỗi hộ dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn hưởng ứng trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, hoa kiểng; chung tay xây dựng những tuyến đường, khu dân cư rực rỡ sắc hoa, góp phần tạo nên môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

Dịp này, phường Chánh Hiệp đã khởi công và bàn giao 7 căn nhà Đại đoàn kết

Dịp này, phường Chánh Hiệp cũng khởi công sửa chữa và bàn giao 7 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Tổng kinh phí thực hiện các công trình 720 triệu đồng được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của phường và do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đơn vị đồng hành hỗ trợ.

* Sáng cùng ngày, phường Chánh Phú Hòa khởi công dự án Trường Mầm non Hưng Hòa tại khu phố Hưng Lộc với tổng kinh phí đầu tư hơn 85,6 tỷ đồng. Trong đó, phần xây dựng chiếm hơn 68,1 tỷ đồng và chi phí mua sắm trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt trên 10,2 tỷ đồng.

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cùng lãnh đạo phường Chánh Phú Hòa thực hiện nghi thức khởi công trường Mầm non

Công trình được xây dựng gồm khối nhà 20 phòng học, khối phục vụ, hành chính quản trị và nhà bếp. Bên cạnh đó là các hạng mục phụ trợ, như: phòng trực, nhà xe, sân chơi, cây xanh, giao thông nội bộ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật PCCC, camera giám sát…

Lãnh đạo xã Bàu Bàng tặng quà cho hộ gia đình tại lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết

* Cùng ngày, xã Bàu Bàng tổ chức lễ bàn giao công trình sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Lê Lịch, ngụ tại tổ 7, ấp Xà Mách, tổng kinh phí hỗ trợ sửa chữa là 40 triệu đồng.

Lãnh đạo phường Bình Dương và Chùa Hội An thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoa

* Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương phối hợp Chùa Hội An tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoa ở khu phố Phú Mỹ 3. Công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 9-2026.

THẢO NGUYỄN