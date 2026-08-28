Sau sắp xếp, xã Cần Giờ còn 5 trường công lập

Chiều 28-8, UBND xã Cần Giờ tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập các cơ sở giáo dục sau tổ chức lại và trao Quyết định về công tác cán bộ.

Trước khi sắp xếp, xã Cần Giờ có 11 cơ sở giáo dục công lập, gồm 4 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 2 trường THCS. Sau khi tổ chức lại, toàn xã còn 5 trường, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS, giảm 6 đầu mối.

Bí thư Đảng ủy xã Cần Giờ Nguyễn Ngọc Vũ trao Quyết định thành lập các cơ sở giáo dục sau sắp xếp và Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý. Ảnh: KIM LINH

Tại buổi lễ, UBND xã Cần Giờ công bố các quyết định thành lập 5 cơ sở giáo dục sau tổ chức lại và trao quyết định bổ nhiệm 16 viên chức quản lý giữ chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các trường mới.

Lãnh đạo xã Cần Giờ trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý tại các trường mới. Ảnh: THANH TÂM

Trong quá trình sắp xếp, đội ngũ giáo viên cơ bản được tiếp nhận nguyên trạng từ các cơ sở được sáp nhập và bố trí theo vị trí việc làm, quy mô lớp học. Nhân sự quản lý được rà soát, sắp xếp theo cơ cấu mới.

Việc sắp xếp chủ yếu theo hướng hợp nhất đầu mối quản lý và các trường hoạt động theo mô hình đa cơ sở, tiếp tục duy trì các cơ sở, phân hiệu hiện có nhằm bảo đảm thuận lợi cho học sinh và hạn chế tác động đến hoạt động dạy học.

CẨM NƯƠNG