Đưa đại siêu thị Co.opXtra thành thương hiệu tỷ đô

Đại siêu thị Co.opXtra Long Bình được tinh gọn diện tích vẫn đảm bảo chủng loại hàng hóa đa dạng

Biểu tượng hợp tác thành công trong phong trào HTX

Tháng 5-2013, liên doanh Saigon Co.op - FairPrice ra đời là sự kết hợp giữa 2 tổ chức HTX hoạt động thương mại hiện đại hàng đầu của Việt Nam và Singapore, hướng đến mô hình hợp tác tiêu biểu của mô hình HTX quốc tế. Cũng trong tháng 5-2013, mô hình đại siêu thị Co.opXtra đầu tiên của Saigon Co.op chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại đường Linh Trung, quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức, TPHCM).

Đến đầu tháng 10-2024, Co.opXtra đã phát triển hệ thống gồm 4 điểm bán tọa lạc tại TP Thủ Đức và những quận sầm uất nhất của TPHCM (quận 7, quận 10), diện tích mỗi điểm bán từ 10.000m2 trở lên. Tại Co.opXtra, ngoài 80% là hàng hóa trong nước còn phát triển mạnh các sản phẩm thuộc nhãn hàng FairPrice nhập khẩu từ Singapore và nhiều nhãn hàng nổi tiếng từ các quốc gia khác. Ngược lại, hàng năm, thông qua liên doanh Co.opXtra - NTUC FairPrice, Saigon Co.op cũng xuất khẩu từ 200-300 tấn hàng hóa trong nước gồm nông sản, thủy hải sản… qua Singapore, Nhật Bản...

Nằm trong kế hoạch phát triển mạng lưới của Co.opXtra, mới đây nhất, ngày 18-10, thành viên thứ 5 của chuỗi đại siêu thị này là Co.opXtra Long Bình đã được đưa vào hoạt động tại tầng 2, Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall thuộc khu đô thị Vinhomes Grand Park (đường Phước Thiện, phường Long Bình, TP Thủ Đức).

So với những đại siêu thị Co.opXtra được đưa vào hoạt động trước đó, Co.opXtra Long Bình có diện tích tinh gọn hơn, khoảng 4.000m2. Tuy nhiên, đại siêu thị mới này vẫn cung cấp đầy đủ các ngành hàng tiêu dùng thiết yếu, từ rau củ quả, trái cây, thủy hải sản, thịt gia súc, thịt gia cầm, thực phẩm chế biến nấu chín, hóa mỹ phẩm, đồ dùng, thời trang may mặc… đồng thời đảm bảo cơ cấu hàng Việt chiếm tỷ lệ hơn 80% và đa dạng chủng loại hàng hóa nhập từ Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, Australia và New Zealand.

Nâng hợp tác lên tầm cao mới

Nói về sự khác biệt, ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, Chủ tịch HĐTV Công ty Saigon Co.op - Fairprice, cho biết, ngoài tinh gọn diện tích, đại siêu thị Co.opXtra Long Bình còn là điểm bán đầu tiên áp dụng công nghệ tiên tiến của ngành bán lẻ hiện đại - đó là robot AI (được gọi thân mật là Xtrabot). “Việc ứng dụng công nghệ AI nhằm giúp người tiêu dùng trải nghiệm cá nhân hóa mua sắm. Khi đặt chân vào siêu thị, người tiêu dùng sẽ được “bác sĩ Xtrabot” thăm khám, phân tích dữ liệu và đưa ra khuyến nghị sản phẩm phù hợp để hỗ trợ khách hàng mua sắm thuận lợi hơn. Chẳng hạn, “bác sĩ Xtrabot” sẽ chụp hình khuôn mặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng kem dưỡng da, màu tóc phù hợp hơn… Cùng đó, đại siêu thị này còn có quầy tính tiền tự động giúp khách hàng có thể tự tính tiền sau khi mua hàng”, ông Đức chia sẻ.

Ngoài yếu tố công nghệ, theo ông Đức, Co.opXtra Long Bình là đại siêu thị đầu tiên Saigon Co.op hợp tác với Vincom. Do vậy, cách bố trí hàng hóa, ánh sáng… đều khác biệt so với những mô hình trước đây. Co.opXtra Long Bình cũng có sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc dựa trên thành phần, thói quen sinh hoạt của cư dân ở đây. Vì thế, ngoài những trải nghiệm độc, lạ với công nghệ AI, Co.opXtra còn đầu tư quầy ẩm thực chế biến nấu chín với đa dạng món ăn Á, Âu và các vùng miền để đáp ứng nhu cầu tiện lợi cho khách hàng. Đặc biệt, khách hàng đến trải nghiệm, mua sắm tại siêu thị cũng được nước uống, cà phê… miễn phí tại khu vực quầy chờ.

Sở dĩ đại siêu thị mới này có nhiều điểm khác biệt, theo ông Đức, hơn 10 năm qua, liên doanh Saigon Co.op và Fairprice vẫn chưa khai thác hết tiềm năng. Do vậy, để thúc đẩy hiệu quả hơn hoạt động hợp tác, hai bên đã họp bàn và thống nhất quan điểm phát triển mô hình Co.opXtra thành thương hiệu tỷ đô. Trong đó, giá trị cốt lõi vẫn đảm bảo mô hình “big mart” nhưng linh hoạt với nhiều loại hình diện tích, phù hợp với từng tỉnh, thành phố và khu dân cư trên cả nước.

Theo đó, ngay sau Co.opXtra Long Bình, Saigon Co.op dự kiến sẽ tiếp tục đưa vào hoạt động đại siêu thị thứ 6 tại quận 8, TPHCM vào tháng 11-2024. Sau TPHCM, Saigon Co.op dự kiến sẽ mở thêm các đại siêu thị Co.opXtra ở các tỉnh, thành trên cả nước. “Ở những đại siêu thị sắp tới cũng sẽ được điều chỉnh tinh gọn diện tích nhưng vẫn dựa trên nền tảng mô hình cũ để đảm bảo các dịch vụ, hàng hóa đầy đủ. Tùy theo tình hình hoạt động ở mỗi địa phương, chúng tôi sẽ linh hoạt điều chỉnh phù hợp”, ông Đức tiết lộ.

Sau hơn 10 năm hợp tác, Co.opXtra đã chứng minh là điểm đến đa dạng phù hợp cho mọi đối tượng, từ khách hàng cá nhân, hộ gia đình đến các khách hàng doanh nghiệp, tổ chức. Với tầm nhìn và mục tiêu mới, cùng sự đổi mới trong cách làm, Công ty Saigon Co.op - Fairprice kỳ vọng giai đoạn tới đại siêu thị Co.opXtra sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn.

ÁI VÂN