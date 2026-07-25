Miễn phí vé tàu cho thân nhân trong những chuyến tàu đưa hài cốt liệt sĩ trở về

Ngày 25-7, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, trong 7 tháng đầu 2026, ngành đường sắt phối hợp Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam vận chuyển 20 hài cốt liệt sĩ và miễn phí vé tàu cho 40 thân nhân đi cùng trong hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương.

Những chuyến tàu đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương. Ảnh: HẢI ANH

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, chương trình này được duy trì thường xuyên trong nhiều năm. Gần 3 năm qua, ngành đường sắt hỗ trợ miễn phí vé tàu cho 194 thân nhân liệt sĩ, qua đó góp phần đưa 97 hài cốt liệt sĩ trở về quê hương trên các chuyến tàu Bắc - Nam và các tuyến đường sắt quốc gia.

Chuyến tàu đưa hài cốt liệt sĩ trở về được tổ chức trang trọng. Ảnh: HẢI ANH

Đây là hoạt động của ngành nhằm chia sẻ với các gia đình liệt sĩ trên hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt người thân trở về an táng tại quê nhà. Mỗi chuyến tàu đưa hài cốt liệt sĩ trở về là một hành trình đặc biệt, được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

MINH ANH