Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore xứng đáng là quan hệ mẫu mực trong khu vực

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Jaya Ratnam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Việt Nam, đóng góp quan trọng vào việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Singapore lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong chuyến thăm lịch sử tới Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân vào tháng 3-2025. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi Singapore là người bạn thân thiết, người đồng hành đáng tin cậy và đối tác kinh tế then chốt, mong muốn không ngừng vun đắp, đưa khuôn khổ quan hệ mới thiết lập đi vào chiều sâu, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị thông qua trao đổi cấp chiến lược; đẩy mạnh hợp tác kênh đảng, ưu tiên sớm triển khai cơ chế Đối thoại Chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền; tập trung triển khai hiệu quả chương trình hành động về quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện mới ký kết, xứng đáng là quan hệ mẫu mực trong khu vực, nhất là trong các lĩnh vực Singapore có thế mạnh và vai trò dẫn dắt, Việt Nam có nhu cầu như: chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, tín chỉ carbon, công nghệ nguồn, an ninh lương thực, đổi mới sáng tạo, phát triển trung tâm tài chính, logistics, kết nối hàng không, hàng hải, kết nối mạng lưới điện…; cũng như cùng đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chào và chúc tốt đẹp nhất tới lãnh đạo cấp cao Singapore, cảm ơn Chính phủ Singapore đã hỗ trợ thiết thực Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua; chúc Đại sứ Jaya Ratnam sức khỏe, thành công trên cương vị mới và luôn là người bạn thân thiết với Việt Nam.

Đại sứ Jaya Ratnam trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp và chuyển lời thăm hỏi của Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Bộ trưởng cao cấp Lý Hiển Long và Bộ trưởng cao cấp Tiêu Chí Hiền gửi Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đại sứ Jaya Ratnam bày tỏ vui mừng được chứng kiến những bước phát triển thần kỳ của Việt Nam trong những năm qua; đồng thời chia sẻ tình cảm cá nhân, luôn coi Việt Nam là ngôi nhà thứ 2 sau gần 5 năm gắn bó; khẳng định luôn ghi nhớ những kỷ niệm đẹp và ngưỡng mộ sự kiên cường, khả năng thích ứng, tinh thần vươn lên và đoàn kết của nhân dân Việt Nam; tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

TRẦN BÌNH