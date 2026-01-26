Đưa quan hệ hợp tác nghị viện Việt Nam – Lào phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất

Chiều 26-1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào nhân dịp thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chuyến thăm cấp Nhà nước của đồng chí Thongloun Sisoulith có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra trong bối cảnh Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa được tổ chức thành công tốt đẹp, đánh dấu những bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của mỗi nước.

Đây là dịp để hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước anh em trao đổi, chia sẻ những thành tựu, kinh nghiệm quý báu, đồng thời thống nhất các định hướng chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

Thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được Đảng, Nhà nước Lào tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong 50 năm xây dựng đất nước, 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới và nhiệm kỳ Đại hội XI (2021-2025).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao việc Lào triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 9, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng gần 5%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2.000 USD, qua đó tạo nền tảng vững chắc để Đại hội XII đề ra các định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới, tiếp tục củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và Đại hội đồng AIPA, qua đó góp phần nâng cao vị thế, tiếng nói chung của các nước đang phát triển trên trường quốc tế.

Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp; thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; hỗ trợ Lào tại các diễn đàn quốc tế, khu vực...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trân trọng cảm ơn lời chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đánh giá cao, bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, nhất là thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Thongloun Sisoulith nhất trí cao với các trao đổi, đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội.

Đồng chí bày tỏ mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao, đặc biệt là việc triển khai các thỏa thuận hợp tác kinh tế song phương, nhất là các dự án hợp tác trọng điểm. Trong 5 năm tới, Quốc hội hai nước sẽ tăng cường phối hợp nhằm triển khai hiệu quả các nghị quyết của hai Đảng, đưa quan hệ hợp tác nghị viện Việt Nam – Lào phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Đồng chí khẳng định, Quốc hội Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động nghị viện và tăng cường giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác cấp cao đã ký kết.

ANH PHƯƠNG