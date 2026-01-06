Dựng Hoàng Ốc tại lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ: Cục Di sản Văn hóa yêu cầu báo cáo

Ngày 6-1, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết đã nhận được văn bản của Cục Di sản Văn hóa (Bộ VH-TT-DL) liên quan đến việc lắp dựng công trình Hoàng Ốc tại khu lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ, thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị.

Công trình Hoàng Ốc tại khu lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ, thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị

Theo đó, Cục Di sản Văn hóa đề nghị Sở VH-TT TP Huế kiểm tra, xác minh việc thực hiện Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ, bảo đảm đúng nội dung đã được Bộ VH-TT-DL phê duyệt tại công văn thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án.

Cục Di sản Văn hóa yêu cầu các đơn vị liên quan tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về di sản văn hóa; đồng thời đề nghị Sở VH-TT TP Huế giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND TP Huế và Bộ VH-TT-DL kết quả kiểm tra, xử lý trước ngày 9-1.

Theo tìm hiểu, sau khi dự án bảo tồn hoàn thành và đưa vào sử dụng, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã thống nhất với nhà tài trợ lắp dựng nhà Hoàng Ốc tại khu lăng mộ để phục vụ việc thờ cúng, lễ bái.

Công trình Hoàng Ốc được dựng theo kiểu nhà rường truyền thống, diện tích khoảng 35m², dạng hình vuông, mỗi cạnh gần 6m; kết cấu cố định với 16 cột gỗ, mái gỗ lợp ngói liệt.

Phát hiện vụ việc, Sở VH-TT TP Huế xác định dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ được Bộ VH-TT-DL phê duyệt không có hạng mục nhà Hoàng Ốc. Do đó, Sở đã có văn bản yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế báo cáo, làm rõ vụ việc.

Tin liên quan Rút kinh nghiệm về dựng Hoàng Ốc ở lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ

VĂN THẮNG