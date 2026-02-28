Chương trình nghệ thuật “Thủ tướng Phạm Văn Đồng – trọn đời vì nước, vì dân”

Tối 28-2, tại Quảng Ngãi, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL và Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên (VTV8) tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng – trọn đời vì nước, vì dân”.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Minh Triết, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Hồ Văn Niên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng – trọn đời vì nước, vì dân”

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình nghệ thuật

Chương trình được dàn dựng công phu, nội dung tái hiện sinh động hành trình từ quê hương Quảng Ngãi giàu truyền thống cách mạng đến quá trình giác ngộ lý tưởng, tham gia hoạt động cách mạng của người chiến sĩ cộng sản Phạm Văn Đồng; những năm tháng kiên trung trong lao tù đế quốc, thực dân; đến đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Chính phủ và những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước của đồng chí.

Hoạt cảnh trong chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thủ tướng Phạm Văn Đồng – trọn đời vì nước, vì dân”

Suốt cuộc đời làm cách mạng, dù ở cương vị nào, đồng chí Phạm Văn Đồng vẫn luôn giữ cách sống mẫu mực của một đảng viên cộng sản chân chính, noi theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hoạt cảnh “Người học trò mẫu mực, người cộng sự trung thành của Chủ tịch Hồ Chí Minh” kể về những câu chuyện cảm động của Chủ tịch Hồ Chí Minh với người cộng sự Phạm Văn Đồng.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn là tấm gương mẫu mực về một nhà lãnh đạo tận tâm, tận lực, vì dân, vì nước, liêm khiết, khiêm tốn, giản dị, gần gũi với nhân dân.

Một hoạt cảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Đặc biệt, hoạt cảnh Di chúc đã mang đến nhiều xúc động khi tái hiện những năm tháng cuối đời của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trong những năm tháng đó, ông về bên người vợ tảo tần và con trai, chứng nhân của một gia đình đã hy sinh hạnh phúc riêng cho nghĩa lớn non sông.

Người vợ ấy, trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đã không có nhiều ngày tháng ở bên nhau. Trong giây phút vĩnh viễn rời xa, ông gửi lại trách nhiệm chăm sóc bà cho người con trai và một bản di chúc cho riêng con trai. Di sản lớn nhất ông để lại cho gia đình và các thế hệ mai sau là một cuộc đời tận trung với nước, phụng sự nhân dân cùng những chuẩn mực đạo đức cách mạng “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thủ tướng Phạm Văn Đồng – trọn đời vì nước, vì dân”

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Thủ tướng Phạm Văn Đồng không chỉ là dịp để ôn lại lịch sử, mà còn để nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm xây dựng một Việt Nam hùng cường, giàu bản sắc như niềm mong mỏi sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng - những con người đã sống trọn vẹn vì nước, vì dân.

NGUYỄN TRANG