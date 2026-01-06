Rút kinh nghiệm về dựng Hoàng Ốc ở lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ

Một số nhà nghiên cứu tại Huế cho rằng, công trình Hoàng Ốc xuất hiện ở lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ là việc làm tùy tiện, phá vỡ quy cách xây dựng lăng mộ hoàng gia triều Nguyễn.

Chiều 5-1, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Sở Văn hóa Thể thao TP Huế liên quan đến Hoàng Ốc tại khu lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ, thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị.

Hoàng Ốc xuất hiện tại khu lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ, thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị

Theo đó, sau khi Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ hoàn thành, đưa vào sử dụng, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nhận thấy việc làm nhà che phục vụ thờ cúng, lễ bái tại lăng mộ này là phù hợp chủ trương huy động xã hội hóa trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Trên cơ sở đó, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã thống nhất với nhà tài trợ thực hiện việc lắp dựng nhà Hoàng Ốc truyền thống nêu trên.

Trong báo cáo, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế nêu: "Chúng tôi tự nhận thấy thiếu sót và xin nghiêm túc rút kinh nghiệm, cam kết tăng cường công tác quản lý hiện trạng khu di tích"; đồng thời khẳng định, trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đơn vị sẽ phối hợp thực hiện điều chỉnh theo đúng quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết, Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt không có hạng mục xây dựng nhà Hoàng Ốc. Do đó, đơn vị này đã có văn bản yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế báo cáo vụ việc.



