Đường sắt chạy thêm 22 chuyến tàu phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

Ngành Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ tổ chức chạy thêm 22 chuyến tàu trên các tuyến Hà Nội – Đà Nẵng, Hà Nội – Vinh và Hà Nội – Lào Cai trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Người dân mua vé tàu tại ga Hà Nội

Cụ thể, từ ngày 14 đến 22-2, ngành đường sắt chạy thêm 2 chuyến tàu chặng Hà Nội – Đà Nẵng, 16 chuyến chặng Hà Nội – Vinh và 4 chuyến chặng Hà Nội – Lào Cai, cung ứng khoảng 7.300 vé tàu.

Cụ thể, trên tuyến Hà Nội – Đà Nẵng, tàu SE17 xuất phát ga Hà Nội lúc 20 giờ 25 phút ngày 13-2 và tàu SE18 xuất phát ga Đà Nẵng lúc 18 giờ 50 phút ngày 14-2.

Tuyến Hà Nội - Vinh chạy thêm các tàu: NA3 xuất phát Hà Nội lúc 22 giờ 55 phút các ngày 14, 15 và 17-2; SE35 xuất phát Hà Nội (13 giờ 30 phút) ngày 15-2; NA8 xuất phát ga Vinh (22 giờ 55 phút) các ngày 18, 19, 20 và 21-2; NA6 xuất phát Vinh (22 giờ 5 phút) các ngày 19, 20 và 21-2; NA4 xuất phát Vinh (20 giờ 25 phút) các ngày 19 và 22-2; SE34 (10 giờ 30 phút), SE36 (13 giờ 30 phút) xuất phát Vinh ngày 19-2; SE38 xuất phát Vinh (8 giờ 10 phút) ngày 20-2.

Tuyến Hà Nội - Lào Cai chạy thêm tàu SP1 xuất phát Hà Nội (21 giờ 35 phút) các ngày 17, 18 và 19-2 và tàu SP2 xuất phát ga Lào Cai (20 giờ 55 phút) ngày 20-2.

Hiện vé tàu đã được mở bán trên tất cả các kênh của ngành đường sắt như website dsvn.vn, vetauonline.vn, vetau.com.vn, các ứng dụng ví điện tử và ngân hàng. Trước đó, ngành đường sắt cũng đã tổ chức chạy thêm 11 chuyến tàu khu vực phía Nam, như: Sài Gòn - Nha Trang (5 chuyến), Sài Gòn - Tam Kỳ (3 chuyến), Sài Gòn - Đà Nẵng (3 chuyến); cung cấp thêm 5.500 vé tàu phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết Bính Ngọ.

Theo ngành đường sắt, dịp Tết Bính Ngọ 2026 dự kiến cung ứng khoảng 384.000 chỗ đi suốt, tăng 7% so với Tết Ất Tỵ 2025. Tính đến ngày 21-1, đã bán được 248.000 vé, trong đó vé bán online chiếm 69%.

Trong đó, vé tàu tuyến phía Nam chạy vào các ngày cao điểm chiều chẵn từ 7 đến 14-2 (tức 20–27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và chiều lẻ từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ đã bán hết.

Hiện, vé tàu chiều chẵn (Sài Gòn – Hà Nội) từ ngày 7-2 trở về trước và các ngày 15, 16-2 vẫn còn vé đi tất cả các ga; riêng giai đoạn từ 10 đến 14-2 còn nhiều vé đến các ga Phan Thiết và Nha Trang. Vé tàu chiều lẻ (Hà Nội – Sài Gòn) từ ngày 24-2 đến 8-3 cũng còn nhiều chỗ trên toàn tuyến.

Giá vé tàu tết năm nay tăng bình quân 5%–10% do chi phí nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng và ngành đường sắt đã hoán cải, nâng cấp hơn 100 toa xe nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

BÍCH QUYÊN