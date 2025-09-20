Đã có 22.000 vé tàu Tết Bính Ngọ được mua trong ngày đầu tiên mở bán

Tổng Công ty Đường sắt cho biết, chỉ sau hơn 4 giờ mở bán vé tàu Tết Nguyên đán 2026 trên tất cả các kênh, đã có 22.000 vé tàu được bán ra, đạt doanh thu 44 tỷ đồng.

Vào lúc 8 giờ sáng nay, 20-9, ngành đường sắt mở bán vé tàu Tết Nguyên đán 2026 trên tất cả các kênh, gồm: website: www.dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn, giare.vetau.vn; tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý chính thức; ứng dụng, ví điện tử: Momo, VNPay, ZaloPay, ViettelPay, ứng dụng ngân hàng (Smart Banking), app bán vé tàu trên thiết bị di động… và tổng đài ga Sài Gòn 19001520, ga Hà Nội 19000109.

Trong ngày đầu tiên mở bán, ngành đường sắt ghi nhận việc bán vé tàu tết được diễn ra thuận lợi, không có sự cố nào gây khó khăn cho người mua. Mỗi hành khách được mua tối đa 10 vé tàu/chiều. Hành khách đã mua vé giường nằm hoặc ghế ngồi được mua thêm vé ghế phụ cho trẻ em (từ 6 đến dưới 10 tuổi); mỗi vé người lớn chỉ được mua kèm thêm một vé ghế phụ trẻ em, được bố trí sử dụng chỗ chung với người lớn.

Trong thời gian vận tải Tết Bính Ngọ 2026, hành khách mua vé xa ngày (từ 10 ngày trở lên) có cự ly trên 900km, mức giảm giá 5-15%; khách mua vé các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 15-2 và đi từ 1.000km trở lên được giảm 3%; khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên được giảm từ 2% đến 12%; khách mua vé khứ hồi được giảm 5% giá vé lượt về; sinh viên được giảm từ 10% đến 20%.

Ngành đường sắt khuyến nghị, hành khách nên đến trực tiếp hệ thống nhà ga, đại lý bán vé trên toàn quốc để mua vé, mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện mua vé tàu giảm giá, không mua vé tàu qua “cò vé”.

Hành khách có thể kiểm tra lại vé điện tử của mình bằng cách truy cập trang website: dsvn.vn, vào mục “KIỂM TRA VÉ” điền đầy đủ thông tin, so sánh thông tin trên hệ thống và trên thẻ lên tàu.

BÍCH QUYÊN