Đường sắt tăng cường 51 đoàn tàu trong kỳ nghỉ lễ 2-9

Ngày 21-8, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, sẽ tăng cường 51 chuyến tàu, điều chỉnh lịch trình phục vụ dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Ga Hà Nội đã khai trương ứng dụng sinh trắc học để làm thủ tục đi tàu, tạo thuận lợi cho hành khách ngay trong dịp cao điểm 2-9

Các chuyến tàu tăng cường tập trung vào các tuyến có nhu cầu đi lại cao. Cụ thể, tuyến Hà Nội - Đà Nẵng tăng cường 2 chuyến, gồm tàu SE17 (ngày 29-8) và tàu SE18 (ngày 1-9).

Tuyến Hà Nội - Vinh tăng cường 5 chuyến, gồm: tàu NA3 (ngày 29, 30-8), tàu NA4 (ngày 31-8, 1-9), và tàu NA8 (ngày 2-9).

Tuyến Hà Nội - Thanh Hóa tăng cường 8 chuyến với tàu TH1/TH2 chạy trong các ngày 30, 31-8 và ngày 1, 2-9.

Tuyến Hà Nội - Đồng Hới tăng cường 2 chuyến là tàu QB1 (ngày 29-8) và tàu QB2 (ngày 1-9).

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng dự kiến chạy thêm 4 chuyến tàu.

Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn tăng cường 12 chuyến, bao gồm: tàu SE30 (từ 28-8 đến 1-9), tàu SE29 (từ 29-8 đến 2-9), tàu SQN2 (ngày 29-8) và tàu SQN1 (ngày 2-9).

Tuyến Sài Gòn - Nha Trang tăng cường 9 chuyến, bao gồm: tàu SNT4 (ngày 29, 30-8), tàu SNT6, SNT8, SNT10 (ngày 29-8), và tàu SNT3, SNT5 (ngày 1, 2-9).

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết tăng cường 6 chuyến, bao gồm: tàu SPT4 (ngày 30, 31-8, 2-9) và tàu SPT3 (ngày 30-8 và 1, 2-9).

Các tuyến Hà Nội - Lào Cai (SP3/4, SP7/8), Huế - Đà Nẵng (HĐ1/2, HĐ3/4), Sài Gòn - Đà Nẵng (SE21/22) vẫn hoạt động thường xuyên để phục vụ hành khách.

Đồng thời, ngành Đường sắt còn lập thêm 2 chuyến tàu riêng để vận chuyển khoảng 1.200 chiến sĩ từ Hà Nội đi Tam Kỳ và TPHCM vào ngày 3-9 sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại lễ duyệt binh.

Để phục vụ các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, TP Hà Nội sẽ cấm nhiều tuyến đường từ nay đến hết ngày 2-9. Do đó, ngành đường sắt sẽ điều chỉnh ga xuất phát và kết thúc của một số đoàn tàu. Các tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng sẽ xuất phát và kết thúc tại ga Long Biên; tuyến Hà Nội - Lào Cai xuất phát và kết thúc tại ga Gia Lâm; tuyến Hà Nội - TPHCM và các tuyến phía Nam sẽ đón trả khách tại ga Giáp Bát.

Ngành Đường sắt khuyến cáo hành khách có mặt tại ga trước giờ tàu chạy ít nhất 60 phút để đảm bảo không bị lỡ chuyến.

Ga Hà Nội sẽ mở thêm cửa đón khách tại cổng số 1 Trần Quý Cáp để tạo thuận lợi cho việc đi lại. Hành khách cần chủ động lên phương án di chuyển để tránh các khu vực bị hạn chế giao thông; thường xuyên theo dõi thông tin về các tuyến đường và thời gian cấm đường.

BÍCH QUYÊN