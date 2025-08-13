Quảng Ngãi đề xuất điều chỉnh vị trí ga đường sắt tốc độ cao về phía Tây

Chiều 13-8, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên họp lần thứ nhất về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn.

Ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, thông tin, dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có chiều dài 86,3 km đi qua 16 xã, 3 phường của tỉnh. Điểm đầu dự án tại Km800+100 (xã Bình Minh), điểm cuối tại Km886+400 (xã Khánh Cường).

Ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo dự án

Qua báo cáo tiền khả thi của dự án, hướng tuyến của dự án đi song song với đường sắt hiện hữu, Quốc lộ 1A (về phía Tây và không giao cắt); đồng thời, song song với tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam (có giao cắt với tuyến cao tốc tại 4 vị trí). Tuyến có 44 cầu, 4 hầm.

Tổng mức đầu tư dự án thành phần giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh khoảng hơn 11.379 tỷ đồng, trong đó chi phí tái định cư khoảng hơn 1.295 tỷ đồng, với 3.213 lô đất.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với UBND các xã, phường có dự án đi qua và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát sơ bộ diện tích đất, số thửa/hộ dân, công trình, khu di tích, khu mồ mả… bị ảnh hưởng bởi dự án; đồng thời, xác định vị trí tái định cư, khu cải táng.

Bảng hướng, tuyến dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Dự án đi qua 3 khu tái định cư vừa được đầu tư thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam, Khu di tích địa đạo Hiệp Phổ Nam (xã Nghĩa Hành) và các trụ sở hành chính. Do vậy, Sở Xây dựng đề nghị điều chỉnh cục bộ hướng tuyến để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại các khu tái định cư mới xây dựng, hạn chế tối đa việc tái định cư nhiều lần và hạn chế băng cắt qua các khu đông dân cư, khu di tích lịch sử, trụ sở hành chính tại địa phương.

Bên cạnh đó, vị trí nhà ga của dự án chồng lấn với Khu công nghiệp Quảng Phú nên không thuận tiện cho việc tổ chức giao thông kết nối và ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh của các nhà máy tại khu công nghiệp.

Sở Xây dựng đề nghị điều chỉnh vị trí nhà ga đến khu vực giáp ranh giữa phường Nghĩa Lộ và xã Nghĩa Giang (gần nút giao thông đường Trường Chinh, Lê Duẩn theo quy hoạch) để phù hợp với quy hoạch được duyệt, thuận lợi cho việc tổ chức giao thông kết nối đường bộ và phát huy tối đa việc khai thác quỹ đất theo mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD) vùng cận ga.

Các địa phương cũng kiến nghị đầu tư xây dựng mới 22 khu tái định cư (khoảng 172,8ha) và dự kiến sử dụng 2.046 lô đất tại 33 khu tái định cư, khu dân cư hiện có chưa sử dụng từ các dự án khác để ưu tiên bố trí kịp thời cho dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu. Đồng thời, đề xuất Chính phủ, Bộ Xây dựng điều chỉnh vị trí ga đường sắt tốc độ cao về phía Tây, cần nêu rõ những thuận lợi, hướng, không gian phát triển khi điều chỉnh nhà ga.

Đối với các khu vực nghĩa trang liệt sĩ, khu tái định cư cao tốc đường bộ Bắc- Nam mới xây dựng bị ảnh hưởng bởi dự án cần có cơ chế chính sách để hỗ trợ người dân, nhất là đối với các hộ dân bị ảnh hưởng phải tái định cư 2-3 lần (trong 5 năm qua), đảm bảo cuộc sống nhân dân.

NGUYỄN TRANG