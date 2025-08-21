Khánh Hòa còn 151 lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương có đường sắt đi qua tăng cường đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông, xử lý dứt điểm tình trạng lối đi tự mở.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đường sắt tại lối đi tự mở trên địa bàn xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa khiến 1 người tử vong, tháng 5-2025. Ảnh: Đ.T

Theo thống kê của Cục Đường sắt Việt Nam, hiện trên địa bàn tỉnh còn 151 lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt. Con số này đã giảm 37 vị trí so với cuối năm 2019 nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải rà soát, xác định cụ thể vị trí lối đi tự mở; thực hiện rào chắn, xóa bỏ tối đa mà không phải xây dựng công trình phụ trợ (đường gom, cầu vượt), đồng thời không để phát sinh thêm lối đi mới. Các đơn vị phải báo cáo kết quả và đề xuất biện pháp xử lý khó khăn, vướng mắc trước ngày 30-8.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng tại các lối đi tự mở. Gần đây nhất, ngày 31-5, tại xã Suối Dầu, đoàn tàu SE6 hành trình từ TPHCM đi Hà Nội đã va chạm với một xe máy băng qua đường sắt, khiến người điều khiển tử vong tại chỗ.

HIẾU GIANG