Đường trung tâm Đà Nẵng thi công ì ạch, sinh hoạt người dân đảo lộn

Nhiều tháng qua, hàng loạt tuyến đường trung tâm Đà Nẵng như Ông Ích Khiêm, Hoàng Diệu… liên tục bị đào xới để thi công hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp kỹ thuật. Việc thi công đồng loạt nhưng thiếu dứt điểm khiến giao thông rối loạn, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân bị đảo lộn.

Cận cảnh bản lề bê tông vá tạm dày, chênh cao trên mặt đường Ông Ích Khiêm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các tuyến đường trung tâm Đà Nẵng bị "băm nát" nhiều tháng, khiến sinh hoạt người dân đảo lộn. Thực hiện: XUÂN QUỲNH - THANH ÁI

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại nhiều đoạn thi công, mặt đường bị bóc tách nham nhở, bê tông vá dang dở, đất đá ngổn ngang. Trời nắng, bụi mịn phủ kín mặt đường; trời mưa, bùn đất trơn trượt, phương tiện di chuyển khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Hàng rào và biển cảnh báo được dựng trên đoạn đường Ông Ích Khiêm đang thi công. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đáng lo ngại nhất là tuyến Ông Ích Khiêm, đoạn từ đường Lê Duẩn đến Hải Phòng. Tại đây, nhiều mảng bê tông vá tạm có độ chênh cao, bản lề dày, mặt đường gồ ghề khiến xe máy dễ trượt ngã, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa.

Người dân di chuyển chậm qua đoạn bê tông vá tạm trên tuyến đường Ông Ích Khiêm. ﻿Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nước bắn khi phương tiện đi qua đoạn đường trũng đang thi công trên Ông Ích Khiêm. ﻿Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sinh sống gần khu vực thi công, ông Nguyễn Đức Tân (ngụ phường Hải Châu) cho biết tai nạn té ngã xảy ra thường xuyên, đặc biệt vào mùa mưa. “Nhiều hạng mục bị đào lên rồi để đó thời gian dài. Có miệng cống trước nhà mở suốt nhiều tháng nhưng không tiếp tục thi công, gây cản trở nghiêm trọng việc đi lại và thoát nước. Trời mưa thì ngập, trời nắng thì bụi, công trình lại làm kiểu ‘nhảy cóc’”, ông Tân phản ánh.

Một người phụ nữ chở con nhỏ cẩn thận di chuyển qua đoạn đường đang thi công trên Ông Ích Khiêm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Người đàn ông bị rơi đồ khi lưu thông qua đoạn đường gồ ghề trên Ông Ích Khiêm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Không chỉ ảnh hưởng giao thông, việc thi công kéo dài còn khiến hoạt động buôn bán của người dân lao đao. Bà Ngô Thị Như Huyền, chủ quán bún bò trên đường Ông Ích Khiêm, cho biết đã phải ngưng bán hơn 3 tháng rưỡi. “Mùa nắng bụi bay mù, khách không dám vào. Mùa mưa thì nước ngập, xe không vào được. Công trình tràn ra vỉa hè nên buộc phải đóng cửa”, bà Huyền nói.

Nhiều cơ sở kinh doanh trên đường Ông Ích Khiêm vắng khách do ảnh hưởng từ việc thi công kéo dài. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trao đổi với PV SGGP, ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu, cho biết tình trạng thi công kéo dài đã được người dân phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri. “Chính quyền phường đã nhiều lần kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ, thi công gọn từng đoạn để sớm bàn giao mặt bằng cho người dân ổn định sinh hoạt”, ông Duy cho hay.

Theo tìm hiểu, dự án cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp kỹ thuật tại 4 tuyến phố trung tâm gồm Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm được khởi công ngày 25-3-2025. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2024–2026, với tổng mức đầu tư gần 282 tỷ đồng. Công trình có tổng chiều dài 6,94km, diện tích 143.130m², giữ nguyên bề rộng mặt đường và vỉa hè hiện trạng. Các hạng mục chính gồm cải tạo hệ thống thoát nước, hạ ngầm điện – viễn thông, nâng cấp chiếu sáng, lát vỉa hè bằng đá granite, trồng cây xanh, di dời cấp nước và lắp đặt cột cứu hỏa.

XUÂN QUỲNH