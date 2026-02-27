Xã hội

Thi công cao tốc Quy Nhơn – Pleiku phải đặt chất lượng lên hàng đầu

Ngày 27-2, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp kiểm tra tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

Ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, tại Dự án thành phần 3, các nhà thầu đã tiếp cận mặt bằng để thi công

Dự án dài 125km, đi qua 16 xã, phường, gồm 3 dự án thành phần, dự kiến triển khai 12 khu tái định cư. Dự án thành phần 1 và 2 do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng làm chủ đầu tư; dự án thành phần 3 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 1 đã bàn giao 8,99km trong tổng chiều dài 22km. Dự án thành phần 2 dài 68km, các địa phương đã hoàn thành ban hành giá đất cụ thể, đang lập phương án thông qua hội đồng bồi thường để niêm yết công khai.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Dự án thành phần 3 đã bàn giao 10,7km/34,85km mặt bằng, đạt 31%. Ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, tại dự án thành phần 3, công tác giải phóng mặt bằng đang tiếp tục được đẩy nhanh; các nhà thầu đã tiếp cận mặt bằng để triển khai thi công.

Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cao tốc Quy Nhơn – Pleiku là dự án trọng điểm. Vì vậy, các đơn vị giải phóng mặt bằng đến đâu phải bàn giao ngay cho chủ đầu tư để tổ chức thi công, không để chậm trễ. Ngoài ra, chủ đầu tư cần phối hợp với địa phương xác định các vị trí ưu tiên giải tỏa trước nhằm sớm có mặt bằng cho đơn vị thi công.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư quản lý tiến độ ngay từ đầu, kiểm soát hàng tuần; đặt chất lượng lên hàng đầu; tuân thủ nghiêm công tác quản lý chất lượng từ vật tư, vật liệu đầu vào đến quy trình thi công, nghiệm thu; kiểm soát chặt chất lượng, công nghệ, kinh phí, đơn giá và dự toán.

