Xã hội

Giao thông

Tổng kiểm tra điều kiện an toàn tàu thủy chở khách trên toàn quốc

SGGPO

Bộ Xây dựng vừa đề nghị các địa phương, đơn vị chức năng triển khai tổng kiểm tra điều kiện an toàn tàu thủy chở khách sau vụ tai nạn đường thủy trên hồ Thác Bà (Lào Cai) làm 6 người tử vong.

Cứu hộ vụ tai nạn đường thủy trên hồ Thác Bà
Cứu hộ vụ tai nạn đường thủy trên hồ Thác Bà

Theo Bộ Xây dựng, đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành sau Tết Bính Ngọ và mùa lễ hội xuân năm 2026. Trong đó, các đơn vị cần tập trung rà soát điều kiện an toàn của phương tiện, thuyền viên, người lái, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông.

Các đơn vị được yêu cầu tổ chức đợt kiểm tra chuyên đề trên phạm vi cả nước (hoặc theo địa bàn trọng điểm); kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với bến, phương tiện vi phạm, không bảo đảm điều kiện an toàn.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chủ trì, phối hợp với sở xây dựng các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước; phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mất an toàn giao thông đối với hoạt động chở khách trên đường thủy nội địa trong mùa lễ hội.

Tin liên quan
MINH ANH

Từ khóa

Bính Ngọ Bến thủy Bộ Xây dựng Thuyền viên Người lái Lễ hội Nội địa Sở Xây dựng Đường thủy hồ Thác Bà

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn