Tổng kiểm tra điều kiện an toàn tàu thủy chở khách trên toàn quốc

Bộ Xây dựng vừa đề nghị các địa phương, đơn vị chức năng triển khai tổng kiểm tra điều kiện an toàn tàu thủy chở khách sau vụ tai nạn đường thủy trên hồ Thác Bà (Lào Cai) làm 6 người tử vong.

Cứu hộ vụ tai nạn đường thủy trên hồ Thác Bà

Theo Bộ Xây dựng, đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành sau Tết Bính Ngọ và mùa lễ hội xuân năm 2026. Trong đó, các đơn vị cần tập trung rà soát điều kiện an toàn của phương tiện, thuyền viên, người lái, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông.

Các đơn vị được yêu cầu tổ chức đợt kiểm tra chuyên đề trên phạm vi cả nước (hoặc theo địa bàn trọng điểm); kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với bến, phương tiện vi phạm, không bảo đảm điều kiện an toàn.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chủ trì, phối hợp với sở xây dựng các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước; phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mất an toàn giao thông đối với hoạt động chở khách trên đường thủy nội địa trong mùa lễ hội.

MINH ANH