Thủ tướng yêu cầu sớm khai thác đường cao tốc qua Gia Lai, Quảng Ngãi

Ngày 1-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác Trung ương thực địa, thị sát các dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông (giai đoạn 2) qua địa bàn hai tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai.

Tại cửa hầm cao tốc xuyên núi Bình Đê (dài 3.200m, thuộc dự án đường cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn), Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, xuyên lễ, xuyên tết của các cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường với phương châm “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”...

Thủ tướng lì xì đầu năm mới cho các công nhân tại dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Thủ tướng gửi lời cảm ơn đến các đơn vị, đặc biệt 2 tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi thực hiện tốt công tác dân vận, di dời, đền bù, giải phóng mặt bằng; chủ động phối hợp, tiếp nhận bàn giao từ các chủ đầu tư và triển khai các nhiệm vụ tiếp theo bảo đảm an toàn, hiệu quả. Biểu dương Ban Quản lý dự án và Bộ Xây dựng (trước đây là Bộ GTVT) đã chủ động quy hoạch, tổ chức thực hiện các hạng mục dự án bài bản, khoa học...

Thủ tướng cũng đánh giá cao, gửi lời cảm ơn đến nhà thầu đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, nhất là 3 hầm cao tốc xuyên núi với tổng chiều dài 4.500m tại tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Thủ tướng gặp gỡ, trao quà lì xì đầu năm cho các công nhân thi công đường cao tốc Bắc - Nam qua Gia Lai, Quảng Ngãi

Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung phối hợp, sớm đưa các dự án cao tốc qua khu vực Nam Trung Bộ vào khai thác, tránh lãng phí.

Thủ tướng chỉ đạo tại hiện trường

Thủ tướng đề nghị hai tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi chủ động nghiên cứu, quy hoạch không gian phát triển mới, khai thác tối đa dư địa khi cao tốc được khơi thông...

Thủ tướng trao quà cho chủ đầu tư, đại diện đơn vị thi công

Thủ tướng yêu cầu các địa phương quan tâm đời sống người dân đã nhường đất, di dời đến các khu tái định cư phục vụ dự án, bảo đảm điều kiện sống tại nơi ở mới không chỉ bằng mà phải khá hơn trước...

Nút giao đấu nối vào đường cao tốc Bắc - Nam tại dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã hoàn thiện, sẵn sàng thông xe

Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 qua Nam Trung bộ gồm 4 dự án thành phần: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (qua Quảng Ngãi, Gia Lai); Hoài Nhơn - Quy Nhơn (Gia Lai); Quy Nhơn - Chí Thạnh (Gia Lai, Đắk Lắk) và Chí Thạnh - Vân Phong (Đắk Lắk). Tổng chiều dài 286km, tổng vốn khoảng 66.270 tỷ đồng, khởi công ngày 1-1-2023, đến 19-12-2025 đã thông xe kỹ thuật. Nút giao đấu nối Quốc lộ 1A vào đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đã hoàn thành, thông xe Theo các đại diện chủ đầu tư, hiện các gói thầu đường cao tốc qua các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi cơ bản đã hoàn thành xong hạ tầng. Hiện, các bên đang phối hợp để hoàn thiện cá hồ sơ, thủ tục sớm đưa đường cao tốc qua 2 tỉnh này vào thông xe, khai thác chính thức…

NGỌC OAI