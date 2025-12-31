EIU và Đại học Khon Kaen: Nâng tầm hợp tác chiến lược, Vươn ra biển lớn

Tiếp nối những thành công trong quan hệ song phương, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) và Đại học Khon Kaen (Thái Lan) vừa đánh dấu bước tiến mới khi chính thức chuyển sang giai đoạn hợp tác chiều sâu, thực chất và bền vững trên nhiều lĩnh vực trọng yếu.

Hành trình kết nối tri thức xuyên biên giới

EIU và Đại học Khon Kaen tăng cường hợp tác học thuật mở rộng đào tạo, nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp

Vừa qua, đoàn công tác của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) do ông Nguyễn Tấn Lợi – Chủ tịch Hội đồng Trường và TS. Ngô Minh Đức – Hiệu trưởng nhà trường dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc đầy ý nghĩa tại Đại học Khon Kaen (Thái Lan). Chuyến đi không chỉ đơn thuần là một buổi thăm hỏi mà còn là dịp để hai bên cùng nhìn lại chặng đường 3 năm đồng hành đầy tự hào.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai trường đã cùng nhau tổng kết những dấu ấn đã đạt được, đồng thời bày tỏ sự nhất trí cao trong việc định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo gắn liền với các tiêu chí khắt khe của THE Impact Rankings – bảng xếp hạng uy tín về tầm ảnh hưởng của các đại học đối với cộng đồng quốc tế.

Tập trung vào giá trị thực: Đào tạo, Nghiên cứu và Kết nối

Không dừng lại ở những thỏa thuận trên giấy, mối quan hệ giữa EIU và Đại học Khon Kaen giờ đây đã bước vào giai đoạn “chiều sâu”, tập trung vào những giá trị cốt lõi nhất của giáo dục hiện đại:

Nâng tầm học thuật: Đẩy mạnh đào tạo sau đại học và phát triển năng lực cho đội ngũ giảng viên.

Đẩy mạnh đào tạo sau đại học và phát triển năng lực cho đội ngũ giảng viên. Trải nghiệm sinh viên: Tăng cường các hoạt động trao đổi giảng viên – sinh viên và chương trình thực tập thực tế.

Tăng cường các hoạt động trao đổi giảng viên – sinh viên và chương trình thực tập thực tế. Sáng tạo và Ứng dụng: Thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, giải quyết các bài toán thực tiễn của xã hội và tăng cường kết nối chặt chẽ với mạng lưới doanh nghiệp.

Tầm nhìn 2026: Sẵn sàng cho những đột phá mới

Ông Nguyễn Tấn Lợi, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) phát biểu tại buổi làm việc

Hai bên đã cùng nhau xây dựng một lộ trình hành động chi tiết, hài hòa với chiến lược phát triển của mỗi nhà trường. Trong đó, năm 2026 được xác định là cột mốc “vàng” để triển khai mạnh mẽ các nội dung hợp tác đã thống nhất.

Các đại biểu dự họp của hai trường chụp hình lưu niệm

Sự kết hợp này hứa hẹn sẽ tạo ra những giá trị đột phá trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, từ đó đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng khu vực.

XUÂN THI