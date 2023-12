EVNHCMC hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh - dịch vụ khách hàng

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Ban Kinh doanh EVNHCMC cho biết, năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn do chưa hoàn toàn hồi phục sau đại dịch Covid-19; ảnh hưởng của El-nino nên tình hình cấp điện mùa khô của EVN nói chung và EVNHCMC bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với nỗ lực vượt bậc của toàn thể công nhân viên chức - người lao động, công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) của EVNHCMC tiếp tục đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ. Tổng công ty đã hoàn thành đạt vượt các chỉ tiêu chính trong công tác KD&DVKH như: thương phẩm, giá bán điện bình quân, tổn thất điện năng, các chỉ tiêu thu ngân, chỉ tiêu chuyển ngày ghi chỉ số về cuối tháng.

Chất lượng dịch vụ khách hàng tiếp tục được nâng cao. Tổng công ty đã triển khai tốt công tác chủ động trong cung cấp thông tin cho khách hàng. Thực hiện tốt công tác kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia và định danh điện tử. Đẩy mạnh giao dịch trực tuyến với tỷ lệ 99,90% yêu cầu được giải quyết trực tuyến. Triển khai thành công tháng tri ân khách hàng. Đến nay, tổng số khách hàng sử dụng điện toàn thành phố là 2.749.379 khách hàng, tương ứng tăng 1,08% so với cuối năm 2022. Sản lượng điện thương phẩm đạt 28,53 tỷ kWh, tăng 5,05% so với cùng kỳ. Tỷ lệ thu tiền dự ước đạt 99,96%, cao hơn 0,26% so với kế hoạch năm. Tỷ lệ thu không sử dụng tiền mặt là 99,85% về khách hàng và tương ứng 99,73% về tiền. Sản lượng tiết kiệm điện dự ước đạt 627,56 triệu kWh, chiếm 2,20% so với điện thương phẩm. Tỷ lệ lắp đặt công tơ đo xa đạt xấp xỉ 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc EVNHCMC thay mặt lãnh đạo Tổng công ty biểu dương kết quả một năm hoạt động xuất sắc của lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Lãnh đạo Tổng công ty nhấn mạnh, năm 2024 sẽ là một năm khó khăn của toàn Tập đoàn và EVNHCMC, Tổng Giám đốc yêu cầu toàn thể công nhân viên chức, người lao động, trong đó có lĩnh vực KD&DVKH cố gắng tối đa tối ưu hóa các chỉ tiêu kinh doanh, tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải (DR), có biện pháp khắc phục khó khăn để phấn đầu hoàn thành công tác 2024.

MINH ĐAN