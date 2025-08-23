FPT hợp tác cùng Chung Yuan Christian University và FCC Partners phát triển nguồn lực bán dẫn

Tập đoàn FPT vừa ký kết hợp tác với Chung Yuan Christian University (CYCU), Đại học tư thục hàng đầu tại Đài Loan (Trung Quốc), nổi tiếng về đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và FCC Partners (FCCP), một trong những tập đoàn tư vấn tài chính lớn nhất Đài Loan.

FPT và các đối tác tại lễ ký kết hợp tác.

Theo thỏa thuận vừa được ký kết, ba bên sẽ cùng phối hợp triển khai nhiều hoạt động góp phần đào tạo và phát triển thế hệ nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam, Đài Loan và khu vực.

Cụ thể, ba bên sẽ trao đổi sinh viên bậc đại học để thực tập và nghiên cứu; Tổ chức các chương trình trao đổi giảng viên và chuyên gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đồng thời, các bên cùng thực hiện những dự án nghiên cứu chung.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT nhấn mạnh: “FPT kỳ vọng, với sự đồng hành của CYCU trong đào tạo và FCC Partners trong kết nối nguồn lực tài chính, các bên sẽ cùng nhau phát triển các chương trình đào tạo nhân lực công nghệ cao, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững giữa Việt Nam và Đài Loan”.

Các bên cũng cam kết đồng hành lâu dài, hợp tác chặt chẽ nhằm tạo ra những giá trị thiết thực cho sinh viên, giảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. Sự kiện này đồng thời thể hiện nỗ lực không ngừng của các bên trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở rộng giao lưu học thuật và góp phần nâng cao vị thế giáo dục, công nghệ trong khu vực.

BÌNH LÂM