FPT và LG CNS đẩy mạnh ứng dụng AI trong giáo dục

Với thế mạnh về công nghệ cùng sự am hiểu thị trường Việt Nam và khu vực, FPT sẽ đóng vai trò tư vấn và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ LG CNS mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường này.

Lễ ký kết hợp tác giữa FPT và LG CNS

FPT và LG CNS, là doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực chuyển đổi AI vừa công bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược nhằm mở rộng các giải pháp giáo dục và đào tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam cũng như toàn bộ thị trường Đông Nam Á.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các giải pháp giáo dục ứng dụng AI, trong đó có các giải pháp của LG CNS như LENS – dịch vụ giáo dục và đào tạo ngôn ngữ, và A+CE – nền tảng đào tạo kỹ năng giao tiếp.

Ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Tổng Giám đốc FPT Software kiêm Giám đốc khu vực châu Mỹ, Tập đoàn FPT chia sẻ: “Với vai trò là đối tác toàn cầu của LG CNS, FPT sẽ phát huy thế mạnh về AI, công nghệ điện toán đám mây và kinh nghiệm thực hiện các dự án quy mô lớn để tạo ra tác động lâu dài, bền vững trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời hỗ trợ các tổ chức xây dựng năng lực sẵn sàng cho tương lai”.

Các giải pháp cho phép cá nhân hóa trải nghiệm học tập, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và triển khai linh hoạt theo nhu cầu, từ SaaS đến triển khai tại chỗ (on-premise). Nhờ đó, các tổ chức giáo dục có thể dễ dàng điều chỉnh chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học trong những môi trường vận hành khác nhau.

Cụ thể, FPT đảm nhiệm vai trò phát triển thị trường, triển khai các giải pháp tại Việt Nam và Đông Nam Á, đồng thời thực hiện chuyển giao công nghệ và hỗ trợ vận hành cho khách hàng. Trong khi đó, LG CNS mang đến nền tảng lõi và công nghệ liên tục được nâng cấp, đảm bảo năng lực cạnh tranh trên thị trường. Hợp tác này không chỉ củng cố danh mục giải pháp giáo dục của FPT mà còn tăng cường triển khai tới các thị trường trong khu vực.

“Hợp tác lần này mở ra một giai đoạn mới trong mối quan hệ đối tác lâu dài giữa LG CNS và FPT. Hai bên hướng tới thúc đẩy các sáng kiến học tập số tích hợp AI tại Việt Nam và Đông Nam Á, đồng thời đẩy nhanh việc mở rộng mảng kinh doanh giáo dục AI trên toàn khu vực”, ông Lee Ho-kun, Phó Chủ tịch LG CNS cho biết.

KIM THANH