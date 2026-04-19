Gần 157.000 cán bộ Đoàn học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Ngày 19-4, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới hơn 4.000 điểm cầu trên cả nước, với sự tham gia của gần 157.000 cán bộ Đoàn các cấp.

Tại hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các cán bộ chủ chốt của Đoàn phải tập trung chỉ đạo đoàn cơ sở, chi đoàn tổ chức học tập, quán triệt bài bản, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Việc học tập nghị quyết phải được soi chiếu vào từng lĩnh vực công tác cụ thể như: giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ thanh niên học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; phát huy tinh thần sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng lớp thanh niên thời đại mới có bản lĩnh, khát vọng, kỹ năng và trách nhiệm xã hội; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từ cơ sở.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, phát biểu tại hội nghị

Mỗi cấp bộ Đoàn phải lựa chọn những nội dung thật thiết thực, gắn với yêu cầu phát triển của địa phương, đơn vị và nhu cầu chính đáng của đoàn viên, thanh niên, để từ đó tạo ra kết quả cụ thể, có sức lan tỏa, có thể kiểm đếm và đánh giá được.

Với hội nghị lần này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn xác định việc học tập, quán triệt nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, gắn với xây dựng chương trình hành động sát thực tiễn. Mục tiêu đặt ra là 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền về nghị quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 2 chuyên đề trọng tâm gồm: những nội dung cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội XIV; chương trình hành động của Đoàn thực hiện nghị quyết.

Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tại điểm cầu Trung ương Đoàn

Chiều cùng ngày, các tỉnh, thành đoàn và Đoàn trực thuộc tiếp tục tổ chức hội nghị cấp tỉnh để quán triệt chương trình hành động của cấp ủy và của Đoàn; đồng thời cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị.

Ngay sau hội nghị, các cấp bộ Đoàn sẽ tổ chức hoạt động để đoàn viên nghiên cứu, tuyên truyền nghị quyết sâu rộng trong thanh niên. Trung ương Đoàn dự kiến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện trên phạm vi toàn quốc trong tháng 5.

BÍCH QUYÊN