TPHCM thúc đẩy kết nối, hợp tác bền vững với các đô thị ASEAN

Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 tại Hà Nội, từ ngày 8 đến 9-6, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tham dự Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN và có các cuộc tiếp xúc bên lề với lãnh đạo Vùng Yangon, Myanmar và tỉnh Siêm Riệp, Campuchia.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tham dự Diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác địa phương trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, tăng cường kết nối kinh tế và nâng cao năng lực chống chịu của các đô thị ASEAN trước những thách thức toàn cầu.

Bên lề diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đã tiếp xúc với ông Aung Naing Thu, Thủ hiến Vùng Yangon, Myanmar và ông Ngouv Sengkak, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Siêm Riệp, Campuchia. Các bên trao đổi về định hướng hợp tác giữa TPHCM với các địa phương ASEAN trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư, logistics, chuyển đổi xanh, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân.

Ông Aung Naing Thu có cuộc tiếp xúc với lãnh đạo TPHCM bên lề diễn đàn

Trao đổi với Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà, ông Aung Naing Thu cho biết quan hệ hợp tác giữa Yangon và TPHCM có nền tảng vững chắc, được xây dựng trên sự tương đồng về vị trí, vai trò của hai địa phương là các trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ quan trọng của mỗi nước.

Thủ hiến Vùng Yangon đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn nhiều dư địa, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư và năng lượng. Ông Aung Naing Thu cho biết, Myanmar nói chung và Yangon nói riêng đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, hướng tới sử dụng năng lượng tái tạo, phát triển bền vững hơn; do đó mong muốn TPHCM chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TPHCM và Yangon; khẳng định TPHCM luôn coi trọng thúc đẩy hợp tác với các địa phương Myanmar, trong đó Yangon là đối tác có nhiều tiềm năng.

Trên cơ sở thế mạnh của TPHCM trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics, đô thị thông minh và chuyển đổi xanh, thành phố sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp nghiên cứu các hướng hợp tác phù hợp, thiết thực, góp phần đưa quan hệ hai địa phương đi vào chiều sâu.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà có buổi tiếp xúc với Phó Tỉnh trưởng tỉnh Siêm Riệp, ông Ngouv Sengkak

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động bên lề, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tiếp xúc với ông Ngouv Sengkak, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Siêm Riệp.

Ông Ngouv Sengkak cho biết, trên tinh thần kế thừa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây và tỉnh Siêm Riệp, TPHCM sau khi mở rộng không gian phát triển và Siêm Riệp có nhiều điểm chung có thể tiếp tục phát huy, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp, y tế và giao lưu nhân dân. Phó Tỉnh trưởng tỉnh Siêm Riệp tin tưởng quan hệ giữa TPHCM và Siêm Riệp có thể trở thành hình mẫu trong hợp tác địa phương của khu vực.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định, TPHCM trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia, cũng như quan hệ hợp tác đã được thiết lập giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây với tỉnh Siêm Riệp. Sau khi mở rộng không gian phát triển, TPHCM mong muốn tiếp tục kế thừa, phát huy các nền tảng hợp tác sẵn có, đồng thời mở rộng các nội dung hợp tác phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển mới của hai bên.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị hai địa phương tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy kết nối trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân; qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia và đóng góp tích cực vào sự gắn kết, phát triển thịnh vượng chung của Cộng đồng ASEAN.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Việc TPHCM tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 và Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN thể hiện tinh thần chủ động hội nhập quốc tế của thành phố, đồng thời góp phần tăng cường sự hiện diện, vai trò và tiếng nói của TPHCM trong các cơ chế hợp tác khu vực. Trong giai đoạn phát triển mới, TPHCM xác định hợp tác với các địa phương ASEAN là kênh quan trọng để mở rộng kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các dự án hợp tác thực chất trong các lĩnh vực tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, du lịch, logistics và kinh tế đô thị; qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, thịnh vượng và phát triển bao trùm của Cộng đồng ASEAN.

ĐỖ TRUNG