Gần 200 giáo viên học cách ứng dụng AI vào giảng dạy

Sáng 28-8, tại xã Yên Bài, Hà Nội, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phối hợp với Đảng ủy, HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam xã Yên Bài tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong giảng dạy”.

Thiếu tá Đào Đức Triệu, Giám đốc Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu, Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Tổng Thư ký Hiệp hội Dữ liệu quốc gia" phát biểu tại lễ khai giảng

Đây là khóa đào tạo thứ hai tiếp sau khoá đào tạo đầu tiên đã được tổ chức tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, nằm trong khuôn khổ Chương trình “Bình dân học vụ dữ liệu”.

Chương trình là một sáng kiến trọng điểm của Hiệp hội Dữ liệu quốc gia nhằm nâng cao năng lực sử dụng dữ liệu, công nghệ số cho mọi tầng lớp nhân dân, nhằm cụ thể hoá chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và các cấp lãnh đạo trong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”. Ngoài đào tạo cho giáo viên, chương trình còn tổ chức các hoạt động dành cho học sinh, người dân và cán bộ địa phương.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tá Đào Đức Triệu, Giám đốc Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu, Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Tổng Thư ký Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, nhấn mạnh: “Bình dân học vụ dữ liệu” mang tinh thần kế thừa từ phong trào “Bình dân học vụ” trước đây, từng giúp xóa mù chữ cho hàng triệu người dân. Giờ đây, sứ mệnh ấy được tiếp nối trong một bối cảnh mới: Xóa mù dữ liệu, khai sáng tri thức số, giúp người dân trở thành “công dân dữ liệu”, biết sử dụng, phân tích và ứng dụng dữ liệu trong kỷ nguyên số.

Ban tổ chức lớp bồi dưỡng chụp ảnh lưu niệm

Hiệp hội Dữ liệu quốc gia xác định đây là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì, sáng tạo và chung tay của toàn xã hội. Với sự chỉ đạo sâu sát từ các cấp lãnh đạo cùng sự tham gia tích cực của cộng đồng, các khoá bồi dưỡng về chuyển đổi số đã và sẽ tiếp tục được tổ chức, góp phần thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy phát triển công bằng, toàn diện và bền vững.

Lớp bồi dưỡng tổ chức tại xã Yên Bài hôm nay hướng tới việc nâng cao năng lực sử dụng công nghệ, dữ liệu và các công cụ số cho đội ngũ giáo viên địa phương. Trong 2 ngày đào tạo, gần 200 thầy cô tại địa phương sẽ được tiếp cận, đào tạo các nội dung như: Sử dụng phần mềm quản lý lớp học và dạy học trực tuyến; Khai thác nguồn tài nguyên dữ liệu mở phục vụ giảng dạy; Ứng dụng các công cụ AI cơ bản để hỗ trợ xây dựng giáo án và bài giảng…

Khóa học do các chuyên gia về AI, chuyển đổi số và giáo dục của Tập đoàn Nguyễn Hoàng, một doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, đơn vị đồng hành cùng chương trình trực tiếp giảng dạy.

Gần 200 thầy cô tham gia lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng dưới sự dẫn dắt của Tiến sĩ Dương Văn Thịnh, chuyên gia hàng đầu có hơn 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy về AI và dữ liệu. Đội ngũ trợ giảng là các chuyên gia công nghệ đến từ Công ty Veron – công ty công nghệ trực thuộc Tập đoàn Nguyễn Hoàng sẽ hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn thực hành cho học viên, giải đáp thắc mắc xuyên suốt khóa học, đồng hành cùng học viên trong các hoạt động nhóm và cá nhân.

Các buổi đào tạo không chỉ mang tính lý thuyết mà còn kết hợp thực hành, giúp giáo viên dễ dàng tiếp cận và ứng dụng vào công việc hàng ngày.

Cũng tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia đã trao tặng 5 chiếc ti vi 65 inch phục vụ công tác giảng dạy của các thầy cô cho 5 trường Tiểu học và THCS còn khó khăn trên địa bàn xã Yên Bài.

A.C.D