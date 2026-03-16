Gần 500 VĐV tranh tài tại Giải đua thuyền Rowing và Canoeing

Sáng 16-3, tại TP Đà Nẵng, Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2026 chính thức khai mạc, thu hút 468 vận động viên tham gia tranh tài.

Gần 500 VĐV tranh tài tại Giải đua thuyền vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia 2026

Giải đấu do Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tại hồ Đồng Nghệ (xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng), với hai nội dung chính là Canoeing và Rowing.

Trong đó, môn Canoeing diễn ra từ ngày 11 đến 17-3, quy tụ các đơn vị tham dự, gồm: Công an Nhân dân, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Tháp, TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Quân đội, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Các vận động viên thi đấu 40 nội dung dành cho nam và nữ, ở các cự ly 1.000m, 500m và 200m với thuyền canoe và kayak.

Sau khi nội dung Canoeing kết thúc, môn Rowing sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 24-3 với sự tham gia của các đơn vị, gồm: Cà Mau, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Đồng Tháp, TPHCM, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thanh Hóa và Thái Nguyên. Các vận động viên tranh tài ở 20 nội dung dành cho nam và nữ, thi đấu ở cự ly 2.000m.

Các VĐV tham dự lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Công Tự, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao TP Đà Nẵng, cho biết những năm gần đây đua thuyền Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực nhờ sự nỗ lực tập luyện của các vận động viên.

Theo ông Trần Công Tự, với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn cùng tinh thần tập luyện nghiêm túc của các đội, giải đấu hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài sôi nổi trên đường đua.

Giải đua thuyền Rowing và Canoeing 2026 diễn ra với nhiều nội dung thi hấp dẫn



Giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đồng thời tạo cơ hội để các vận động viên cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn.

Đây cũng là dịp để ban huấn luyện các đội tuyển đánh giá lực lượng, tuyển chọn những tay chèo xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia, hướng tới các giải đấu khu vực và quốc tế trong thời gian tới.

