Văn hóa

Nhật Bản và Italy viết nên “bản hòa ca ánh sáng” trên sông Hàn

SGGPO

Tối 13-6, đêm thi thứ ba của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 đã mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc đặc biệt, với màn tranh tài đầy kịch tính giữa hai đội Nhật Bản và Italy, xoay quanh chủ đề "Văn hóa".

Đội Nhật Bản mở màn đêm thi với màn pháo hoa đậm tinh thần Wabi-sabi
Đội Nhật Bản mở màn đêm thi với màn pháo hoa đậm tinh thần Wabi-sabi

Đây được xem là một trong những cuộc so tài đáng chờ đợi nhất DIFF 2026 khi quy tụ hai tên tuổi hàng đầu của nghệ thuật pháo hoa thế giới là Tamaya Kitahara Fireworks (Nhật Bản) và Martarello Group S.L.R (Italy).

Mở màn đêm thi, đội Nhật Bản đưa khán giả bước vào không gian nghệ thuật đậm tinh thần Wabi-sabi – triết lý tôn vinh vẻ đẹp của sự tinh tế, hài hòa và những khoảng lặng đầy chất thơ.

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Những chùm pháo Nishiki Kamuro tạo nên dải ánh sáng mềm mại trên bầu trời Đà Nẵng

Trên nền trời Đà Nẵng, những chùm pháo Nishiki Kamuro đặc trưng bung nở như những dải lụa vàng mềm mại buông xuống từ không trung, tạo nên những tầng ánh sáng mang đậm bản sắc xứ sở mặt trời mọc.

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Âm nhạc trở thành điểm nhấn nổi bật trong phần trình diễn của đội Nhật Bản. Những giai điệu giàu dấu ấn văn hóa như “New Genesis”, “Always With Me”, “Những Ngày Trời Bao La”...

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Màn trình diễn của đội Nhật Bản gây ấn tượng với sự đồng bộ giữa âm nhạc và pháo hoa

Trong khi đó, đội Italy mang đến màn trình diễn mang tên “Echoes Becoming Future” (Âm vang hướng tới tương lai), tiếp tục phát huy thế mạnh kể chuyện bằng pháo hoa đã làm nên thương hiệu của Martarello trong hơn một thế kỷ.

Khởi đầu bằng những giai điệu cổ điển châu Âu hùng tráng như “Lacrimosa” hay các âm hưởng lấy cảm hứng từ nhà soạn nhạc Antonio Vivaldi, đội Italy dẫn dắt khán giả qua hành trình khám phá chiều sâu di sản văn hóa châu Âu trước khi chuyển mình sang những sắc màu đương đại đầy năng lượng.

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Đội Italy kể câu chuyện văn hóa bằng những màn pháo hoa giàu cảm xúc

Điểm nhấn bất ngờ của phần trình diễn đến từ việc đội Italy khéo léo lồng ghép ca khúc đình đám “See Tình”, tạo nên sự kết nối gần gũi và những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc với khán giả Việt Nam.

Những hiệu ứng pháo hoa đa tầng, các trường đoạn cao trào giàu chất điện ảnh cùng khả năng phối hợp nhuần nhuyễn giữa âm thanh và ánh sáng đã biến bầu trời bên sông Hàn thành một sân khấu nghệ thuật khổng lồ.

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Màn trình diễn "Echoes Becoming Future" mang đến hành trình kết nối quá khứ và tương lai
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Các hiệu ứng pháo hoa đa tầng thắp sáng bầu trời sông Hàn

Trước giờ diễn ra đêm thi, cơn mưa bất chợt đổ xuống trung tâm Đà Nẵng. Dù vậy, đông đảo người dân và du khách vẫn đội mưa chờ đón màn trình diễn của hai đội.

Bên cạnh các màn pháo hoa mãn nhãn, đêm thi còn trở thành đại nhạc hội sôi động bên sông Hàn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Quang Hào, ca sĩ Hoàng Thùy Linh,... góp phần tạo nên một đêm hội văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

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PHẠM NGA

Từ khóa

Đà Nẵng DIFF DIF2026 lễ hội pháo hoa Nhật Bản Italy

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