Lặn biển Sơn Trà gỡ "lưới ma", nhặt rác dưới đáy biển

Ngày 14-6, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp Thành đoàn, Hội Sinh viên TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Clean Up Son Tra" và "Chiến dịch làm sạch bãi biển Đà Nẵng”, thu hút khoảng 1.200 tình nguyện viên tham gia.

Các tình nguyện viên Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng tham gia lặn biển, nhặt rác. Thực hiện: XUÂN QUỲNH

Tại lễ phát động, ông Phan Minh Hải, Phó Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng sở hữu nhiều bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê, Mỹ An cùng các bãi biển phía Nam như Cửa Đại, An Bàng, Tam Thanh, thường xuyên được các tổ chức và nền tảng du lịch quốc tế bình chọn là điểm đến hấp dẫn.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng lượng khách du lịch, yêu cầu bảo vệ môi trường biển và hệ sinh thái tự nhiên ngày càng cấp thiết. Việc bảo tồn các rạn san hô, giữ gìn môi trường biển xanh - sạch - đẹp không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý mà cần sự chung tay của toàn xã hội.

Các tình nguyện viên thu gom rác tại đường lên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các tình nguyện viên thu gom rác trên bãi biển. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sau lễ phát động, các tình nguyện viên đồng loạt ra quân thu gom rác tại bãi biển Mân Thái, Thọ Quang và tuyến đường Hoàng Sa. Điểm nhấn là hoạt động lặn biển nhặt rác, bảo vệ san hô và hệ sinh thái biển tại khu vực Hòn Sụp.

Đội tình nguyện lặn biển nhặt rác

Theo anh Bùi Đăng Toản, Bí thư Đoàn Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, hơn 200 sinh viên đăng ký tham gia đội tình nguyện lặn biển nhặt rác. Sau đợt tập huấn và kiểm tra kỹ năng, ban tổ chức lựa chọn 100 tình nguyện viên đáp ứng yêu cầu về sức khỏe, khả năng nổi trên mặt nước và lặn ở độ sâu từ 3-4m.

Tình nguyện viên sử dụng dụng cụ chuyên dụng để thu gom rác dưới nước

Đội hình lặn biển tiếp cận các khu vực có nhiều "lưới ma" dưới đáy biển

"Lưới ma" mắc dưới đáy biển

Các tình nguyện viên được chia thành từng nhóm, sử dụng kính lặn, ống thở, chân vịt và các dụng cụ chuyên dụng để thu gom rác, gỡ bỏ "lưới ma" mắc tại các rạn san hô. Trước khi tham gia, tất cả đều được tập huấn kỹ năng, trang bị bảo hộ và hoàn thiện các thủ tục bảo đảm an toàn.

“Qua khảo sát, khu vực Hòn Sụp vẫn còn khá nhiều lưới ma và rác thải mắc lại sau các đợt mưa bão. Chúng tôi kỳ vọng hoạt động lần này sẽ góp phần cải thiện môi trường sống cho san hô và hệ sinh thái biển”, anh Toản chia sẻ.

Hoạt động lặn biển diễn ra tại khu vực Hòn Sụp

Cùng ngày, tại khu vực ngã ba Lê Văn Lương - Hoàng Sa, ban tổ chức còn triển khai workshop với chủ đề “Bảo vệ động vật hoang dã”, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

XUÂN QUỲNH