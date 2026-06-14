Đà Nẵng tìm tài năng trẻ từ giải pickleball học sinh, sinh viên

Giải thu hút 331 vận động viên đến từ 65 trường. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, giải chính thức diễn ra trong ngày 20 và 21-6, tạo sân chơi thể thao lành mạnh nhằm tăng cường giao lưu, kết nối giữa học sinh, sinh viên các khối THCS, THPT, cao đẳng và đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cúp, huy chương của giải

Giải năm nay thu hút 65 trường với 331 vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung đơn nam, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Các trận đấu vòng bảng và tứ kết sẽ diễn ra tại Cụm sân Pickleball Tuyên Sơn (số 2 Nại Nam, phường Hòa Cường), trong khi các trận bán kết và chung kết được tổ chức tại Cụm sân Kimi Sport - Pickleball FPT Đà Nẵng, thuộc Khu đô thị FPT City (phường Ngũ Hành Sơn).

Ban tổ chức sẽ trao các giải cá nhân và toàn đoàn với cúp, huy chương, cờ lưu niệm cùng tiền thưởng. Giải nhất trị giá 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng và giải ba 1 triệu đồng, kèm quà tặng.

Ông Trương Duy Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Pickleball TP Đà Nẵng chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Trương Duy Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Pickleball TP Đà Nẵng, việc thành lập Liên đoàn Pickleball TP Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ của môn thể thao còn khá mới mẻ, nhưng đang thu hút đông đảo người dân tham gia. Trong đó, học sinh, sinh viên được xác định là lực lượng trọng tâm trong chiến lược phát triển lâu dài của bộ môn.

“Nhà trường là môi trường quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố tiềm năng, không chỉ phục vụ phong trào mà còn hướng tới đào tạo vận động viên chuyên nghiệp”, ông Hòa nhấn mạnh.

Pickleball lan tỏa mạnh vào trường học ở TP Đà Nẵng

Ông Hòa cho rằng, phát triển thể thao học đường luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược giáo dục, đào tạo và phát triển con người Việt Nam. Chủ trương này cũng phù hợp với các định hướng, chiến lược phát triển thể dục thể thao của Đảng và Nhà nước, hướng tới xây dựng thế hệ công dân phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới.

XUÂN QUỲNH