Gần 7.000 học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí

Sáng 16-6, tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng), gần 7.000 học sinh đã được nhận sách giáo khoa miễn phí để chuẩn bị cho năm học 2026-2027. Việc cho mượn sách giáo khoa không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho cha mẹ học sinh, chương trình còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiết kiệm và bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng cho mọi học sinh.

Học sinh Trường THCS Trần Quốc Tuấn (xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) nhận sách giáo khoa miễn phí chuẩn bị cho năm học 2026-2027. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại Trường THCS Trần Quốc Tuấn, từ sáng sớm, nhiều phụ huynh và học sinh đã có mặt để tham gia ký cam kết bảo quản, sử dụng sách giáo khoa đúng quy định trước khi nhận sách. Sau khi hoàn tất các thủ tục, từng bộ sách được trao tận tay học sinh theo từng khối lớp.

Cầm trên tay bộ sách mới cho năm học tới, em Lê Văn Gia Bảo, học sinh lớp 7/1, không giấu được niềm vui. Em cho biết điều khiến mình phấn khởi không chỉ là có sách để học và đọc trước trong dịp hè, mà còn bởi tất cả các bạn, kể cả những bạn có hoàn cảnh khó khăn, đều được tiếp cận nguồn tài liệu học tập như nhau. “Em rất vui vì ai cũng có sách để học. Các bạn có hoàn cảnh khó khăn cũng có thể đọc sách, chuẩn bị bài giống như những bạn khác”, Gia Bảo chia sẻ.

Học sinh ký cam kết bảo quản, sử dụng sách giáo khoa đúng quy định trước khi nhận sách. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo cô Trần Phương Huyền, giáo viên Trường THCS Trần Quốc Tuấn, những năm trước nhà trường vẫn hỗ trợ học sinh khó khăn mượn sách từ thư viện nhưng số lượng còn hạn chế. Điểm mới của năm nay là chương trình được mở rộng cho toàn bộ học sinh và được triển khai ngay từ dịp hè. “Các em có điều kiện đọc trước bài, chuẩn bị kiến thức sớm trước khi bước vào năm học mới. Đồng thời, phụ huynh cũng giảm được một khoản chi phí đáng kể đầu năm học”, cô Huyền cho biết.

Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ học tập, việc luân chuyển và sử dụng lại sách giáo khoa còn góp phần giáo dục học sinh ý thức tiết kiệm, trân trọng tài sản chung và xây dựng môi trường học tập bình đẳng.

Đại diện xã Hòa Vang phát sách giáo khoa theo từng khối lớp

Theo thầy Cáp Phi Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Tuấn, năm học 2026-2027, toàn bộ 1.407 học sinh của trường đều được mượn sách giáo khoa. Với giá mỗi bộ sách từ 300.000 đến 400.000 đồng, chương trình góp phần giảm đáng kể chi phí cho nhiều gia đình, đồng thời giúp học sinh tiếp cận sách sớm để chủ động chuẩn bị cho năm học mới. “Đây là chủ trương dành cho 100% học sinh của trường. Bên cạnh việc hỗ trợ phụ huynh, chương trình còn nâng cao ý thức giữ gìn sách để tiếp tục phục vụ các khóa học sinh tiếp theo”, thầy Hà nói.

Theo ông Phan Hữu Dũng, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hòa Vang, chương trình sách giáo khoa dùng chung được triển khai đồng loạt tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, gồm các trường tiểu học, THCS, Trường THPT Ông Ích Khiêm và Trung tâm Giáo dục thường xuyên cơ sở 2.

Niềm vui của học sinh khi nhận bộ sách giáo khoa để học tập, tìm hiểu kiến thức ngay dịp hè. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Năm học 2026-2027, xã Hòa Vang đã tiếp nhận và phân bổ hơn 90.000 cuốn sách giáo khoa cho thư viện các trường, đáp ứng nhu cầu học tập của gần 7.000 học sinh. Riêng Trường THCS Trần Quốc Tuấn được phân bổ khoảng 900 bộ sách, bảo đảm 100% học sinh có đầy đủ sách trước khi bước vào năm học mới.

Những bộ sách được trao đi trong những ngày hè không chỉ là tài liệu học tập, mà còn là sự sẻ chia và quan tâm dành cho thế hệ tương lai.

XUÂN QUỲNH