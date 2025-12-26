Gần 80 doanh nghiệp tham gia Hội chợ “OCOP đặc sản vùng miền và ẩm thực” tại TPHCM

Hội chợ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ NN-MT, Bộ Công thương, lãnh đạo Sở NN-MT các tỉnh, thành phố phía Nam, cùng lãnh đạo các hiệp hội ngành hàng.

Diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 26 đến 28-12), Hội chợ “OCOP đặc sản vùng miền và ẩm thực” là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình kết nối và xúc tiến sản phẩm OCOP thường kỳ tại TPHCM, do Bộ NN-MT chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của TPHCM

Hội chợ “OCOP đặc sản vùng miền và ẩm thực” quy tụ gần 80 doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, làng nghề, đại diện các hiệp hội ngành hàng và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với hàng trăm sản phẩm tiêu biểu, đặc sản nông – thủy sản vùng miền, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, quà tặng.

Trong suốt 3 ngày diễn ra hội chợ, bên cạnh các hoạt động quảng bá, trưng bày và giới thiệu sản phẩm, Ban tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động quảng bá văn hóa – du lịch, trình diễn sản phẩm, góp phần gia tăng sức hấp dẫn, thu hút người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức tinh hoa đặc sản, văn hóa ẩm thực của các vùng miền trên cả nước.

Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ NN-MT phụ trách phía Nam phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ NN-MT phụ trách phía Nam nhấn mạnh, thông qua chuỗi sự kiện, việc kết nối và tiêu thụ sản phẩm OCOP sẽ được tăng cường mạnh mẽ, đặc biệt tại thị trường nội địa, trọng tâm là TPHCM và các tỉnh phía Nam. Qua đó, nâng cao nhận diện thương hiệu OCOP trong đời sống tiêu dùng, khuyến khích các địa phương và chủ thể OCOP đầu tư nâng cao chất lượng, mẫu mã và câu chuyện sản phẩm; gắn kết chặt chẽ hơn sản phẩm OCOP với du lịch nông nghiệp, phát triển kinh tế gắn với văn hóa, đồng thời gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu.

Người dân mua sắm mứt tết tại hội chợ

Theo Bộ NN-MT, Chương trình kết nối và xúc tiến sản phẩm OCOP thường kỳ tại TPHCM với quy mô gần 200 gian hàng OCOP tiêu biểu, đến từ các vùng miền trên cả nước, trong đó có 120 gian hàng được hỗ trợ tham dự miễn phí. Chương trình sẽ tiếp tục được triển khai với chủ đề “Sắc hương OCOP và Tết cổ truyền dân tộc”, khai mạc vào ngày 29-12 tới.

Vina T&T Group ký kết hợp tác chiến lược với hệ thống bán lẻ Farmers Market, cung ứng các sản phẩm trái cây đạt chuẩn xuất khẩu quốc tế phục vụ trực tiếp người tiêu dùng Việt Nam

Cũng trong ngày 26-12, tại TPHCM, Vina T&T Group ký kết hợp tác chiến lược với hệ thống bán lẻ Farmers Market, đánh dấu một bước đi quan trọng trong việc đưa các sản phẩm trái cây đạt chuẩn xuất khẩu quốc tế phục vụ trực tiếp người tiêu dùng Việt Nam.

ĐỨC TRUNG