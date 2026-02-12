Kinh tế

VN-Index vượt xa 1.800 điểm

VN-Index nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Thị trường chứng khoán phiên 12-2 tiếp tục đi lên, dù thanh khoản sụt giảm mạnh do tâm lý nghỉ tết khiến nhà đầu tư hạn chế giao dịch.

VN-Index tiếp tục tăng chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu họ Vingroup (VHM tăng 5,83%, VIC tăng 5,44%, VRE tăng 1,87%) đã đóng góp cho VN-Index gần 20 điểm tăng trong khi VN-Index chốt phiên chỉ tăng hơn 17 điểm.

Dòng tiền mất hút nên có sự phân hóa trong từng nhóm cổ phiếu. Nhóm ngân hàng có sự phân hóa nhưng sắc đỏ nhiều hơn: MBB giảm 2,24%, BID giảm 1,96%, TPB giảm 1,15%; VCB, VPB, SHB, LPB, SSB, NAB giảm gần 1%. Ngược lại, EIB tăng 4,44%; ACB, HDB, CTG, TCB, VIB, MSB tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng phân hóa trong biên độ hẹp: SSI, VCK, MBS, TCX, VCI tăng gần 1%. Ngược lại: VIX giảm 1,35%; VND, HCM, CTS giảm gần 1%.

Nhóm bất động sản, ngoài bộ 3 cổ phiếu Vingroup tăng mạnh, NLG cũng tăng 2,77%. TCH tăng 2,8%, NVL tăng 1,17%, SIP tăng 1,27%; DXG, KBC tăng gần 1%. Ngược lại: DIG giảm 2,17%, CEO giảm 1,55%, PDR giảm 1,12%, BCM giảm 1,1%; IDC, KDH, KHG, HDC giảm gần 1%.

Các nhóm cổ phiếu khác như tiêu dùng, công nghiệp, năng lượng lại giao dịch khá tích cực. Trong đó, nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục tăng: PVS tăng 2,57%, PVD tăng 1,69%, BSR tăng 1,92%, OIL tăng 1,95%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,24 điểm (0,96%) lên 1.814,09 điểm với 177 mã tăng, 135 mã giảm và 68 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 0,62 điểm (0,24%) lên 256,48 điểm với 81 mã tăng, 58 mã giảm và 67 mã đứng giá. Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị trên sàn HOSE chỉ gần 16.300 tỷ đồng, giảm đến 14.000 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ đạt gần 16.900 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ 3 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị mua ròng mạnh hơn 208 tỷ đồng. Top 3 mã chứng khoán được mua ròng nhiều nhất là VIC gần 202 tỷ đồng, GMD hơn 115 tỷ đồng và FUEVFVND gần 84 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN

