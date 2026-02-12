TPHCM xử lý 80% tàu cá mất kết nối giám sát hành trình

Chiều 12-2, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường (NN-MT) TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì hội nghị sơ kết đánh giá kết quả rà soát, xác minh và xử lý tàu cá mất kết nối giám sát hành trình (VMS) từ ngày 1-1-2024 đến 31-12-2025 trên địa bàn thành phố.

Tàu cá tại xã Long Hải

Theo báo cáo, trong giai đoạn này ghi nhận 1.827 lượt tàu cá có dấu hiệu mất kết nối hành trình hoặc vượt ranh giới khai thác thủy sản trên biển. Trong đó, 17 tàu vượt ranh giới khai thác; 81 tàu mất kết nối trên 10 ngày không về bờ; 1.729 lượt tàu mất kết nối từ trên 6 giờ đến dưới 10 ngày khi đang hoạt động trên biển.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng phát biểu tại hội nghị

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 13-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 628 của UBND TPHCM về việc rà soát, xử lý, khép hồ sơ vi phạm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), Sở NN-MT xác định cần rà soát, xử lý 830 tàu cá mất kết nối hành trình thuộc 18 xã, phường và đặc khu Côn Đảo.

Trong đó, 7 địa phương có số lượng tàu mất kết nối nhiều gồm: Long Hải, Phước Hải, Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa và Bình Châu.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng trao giấy khen cho các cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Tính đến ngày 5-2-2026, các đơn vị đã xử lý 230/830 tàu, đạt 27,7%. Sau đó, các tổ công tác tiếp tục bám địa bàn, đẩy nhanh tiến độ. Đến ngày 11-2-2026, đã hoàn thành rà soát, xác minh và xử lý tại 16 xã, phường, gồm: Bình Châu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Long Sơn, Bình Giã, Xuyên Mộc, Châu Đức, Phú Mỹ, Hòa Hội, Côn Đảo, An Lạc, Hạnh Thông, Vườn Lài, Bình Đông, Diên Hồng.

Hiện còn 3 địa phương trọng điểm nghề cá là Long Hải, Phước Hải và Vũng Tàu do số lượng tàu mất kết nối nhiều nên các tổ công tác đang tiếp tục thực hiện, phấn đấu hoàn thành để phục vụ các đoàn kiểm tra của Bộ NN-MT và Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC).

Đến nay, tỷ lệ xử lý chung đã đạt khoảng 80%. Số tàu còn lại chủ yếu do nguyên nhân khách quan như chủ tàu, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển chưa về bờ hoặc tàu cập các cảng cá ngoài địa bàn thành phố.

Theo bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, dù tiến độ xử lý có thời điểm còn chậm so với yêu cầu của UBND TPHCM, song kết quả đạt được là sự nỗ lực rất lớn của từng thành viên trong tổ xử lý mất kết nối, cùng sự phối hợp, đồng lòng của lãnh đạo các đơn vị, địa phương.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng trao giấy khen của Sở NN-MT cho các cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh, phía sau những con số thống kê là rất nhiều công sức của các lực lượng với tinh thần “bền bỉ bám việc”: rà từng hồ sơ, đi từng địa bàn, gặp từng chủ tàu, giải thích từng quy định. Nhiều trường hợp phải kiên trì vận động nhiều lần mới đạt được sự đồng thuận.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM cho biết, rất thấu hiểu những khó khăn thực tế như hồ sơ tồn đọng nhiều, lực lượng mỏng, áp lực thời gian lớn. Từ kết quả bước đầu, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, giữ vững nhịp độ công việc để hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ còn lại.

Lãnh đạo Sở khẳng định UBND TPHCM và Sở NN-MT sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ chống khai thác IUU trong thời gian tới.

THÀNH HUY - NGUYỄN NAM