Nhận diện động lực tăng trưởng mới cho TPHCM

Sáng 12-2, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn và Viện Sáng kiến Việt Nam phối hợp tổ chức webinar “Động lực tăng trưởng mới cho TPHCM” theo hình thức trực tuyến. Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách và đại diện doanh nghiệp.

Trong bối cảnh TPHCM đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, lấy năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ đạo, các ý kiến tập trung làm rõ những ngành có thể tạo giá trị gia tăng cao và sức lan tỏa lớn trong giai đoạn tới.

Nhiều sản phẩm lương thực, thực phẩm chế biến sâu tại TPHCM đã làm chủ thị trường trong nước và vươn xa ra thị trường toàn cầu

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, cho rằng thành phố không thiếu cơ chế, nghị quyết, mà vấn đề nằm ở khâu thực thi. Theo ông, trong cùng một khung thể chế, có địa phương bứt phá mạnh mẽ, có địa phương tăng trưởng chậm, sự khác biệt chủ yếu nằm ở năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm người đứng đầu. TPHCM cần chọn đúng trọng tâm, làm đến nơi đến chốn và đo lường bằng kết quả cụ thể, thay vì tiếp tục ban hành thêm chính sách.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Lê Phụng Hào, Chủ tịch Global AAA Consulting, nhấn mạnh trung tâm tài chính chỉ phát huy vai trò khi giải quyết được nhu cầu vốn thực chất, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong bối cảnh chuyển dịch sang các ngành công nghệ cao, doanh nghiệp cần nguồn vốn dài hạn, chi phí hợp lý và cơ chế hỗ trợ tái cấu trúc. Ông đề xuất đẩy mạnh sandbox cho mô hình tài chính số, thúc đẩy mua bán – sáp nhập và tăng cường hợp tác với các định chế tài chính quốc tế.

Về phía GS Vũ Minh Khương, Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore), cho rằng TPHCM cần thiết kế trung tâm tài chính dựa trên lợi thế nội sinh, thay vì sao chép mô hình quốc tế. Theo ông, nhu cầu vốn cho hạ tầng, năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu và nâng cấp chuỗi cung ứng là rất lớn, đòi hỏi cơ chế huy động vốn linh hoạt và hiệu quả. Phát triển phải dựa trên cải cách thực chất và tầm nhìn dài hạn.

Ở góc độ chính sách, bà Trương Thiết Hà, Phó trưởng Phòng Nghiên cứu phát triển kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, cho biết thành phố đang thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển logistics và khu thương mại tự do, đồng thời thí điểm mô hình kinh doanh mới. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là tổ chức thực hiện hiệu quả.

Các ý kiến tại webinar thống nhất rằng để giữ vững vai trò đầu tàu, TPHCM cần tập trung nguồn lực vào những ngành có giá trị gia tăng cao, cải thiện năng lực thực thi và phát huy vai trò chủ động của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

MINH XUÂN