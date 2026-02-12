Sức bật mới cho du lịch TPHCM - Bài 3: “Đòn bẩy” chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Muốn du lịch phát triển theo chiều sâu, điều kiện đủ và có tính quyết định chính là thể chế, chính sách và cách tổ chức thực thi. Nhận diện rõ điều này, TPHCM đang chủ động triển khai hàng loạt “đòn bẩy” chính sách mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tái cấu trúc thị trường và thu hút dòng khách chất lượng cao.

Kích hoạt sản phẩm “đinh”

TPHCM đang xác định lễ hội - sự kiện, du lịch đêm và du lịch sông nước là những sản phẩm “đinh” cần được đầu tư có trọng tâm, tạo bản sắc riêng cho điểm đến đô thị đặc biệt. Thực tế cho thấy, những đêm lễ hội và cao điểm vui chơi đang làm nổi bật giá trị du lịch đặc thù của TPHCM, trong đó “Lễ hội sông nước TPHCM” là ví dụ tiêu biểu.

Chỉ trong khoảng 10 ngày tổ chức gần nhất, các hoạt động dọc sông Sài Gòn đã thu hút xấp xỉ 4,5 triệu lượt người dân và du khách. Theo ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Lữ hành Vietluxtour, du lịch đêm không còn là “phần thêm” cho chương trình tham quan ban ngày mà đang dần trở thành trụ cột tăng trưởng.

Không gian ven sông Sài Gòn được xem là điểm nhấn nổi bật nhất của du lịch đêm thành phố. Ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc Công ty Thường Nhật - đơn vị sở hữu Saigon WaterBus và Saigon WaterGo, cho biết, khi thành phố lên đèn, khu vực từ Bến Bạch Đằng đến các đô thị ven sông phía thượng lưu rực sáng với biểu diễn nghệ thuật, pháo hoa và các hoạt động giải trí thu hút đông người dân và du khách. Trên những chuyến buýt sông, du thuyền..., du khách vừa nghe nhạc, vừa ngắm thành phố từ giữa dòng sông.

Khách tàu biển quốc tế tham quan TPHCM. ẢNH: LINH THÙY

Song song với trục sông nước, sản phẩm du lịch đêm trên địa bàn TPHCM ngày càng đa dạng. Nhiều chương trình chuyên đề tạo dấu ấn như show diễn “Trăng chiến khu” tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, các chương trình nghệ thuật “Sắc màu đêm”, “À Ố Show”, “Chào Show”, tour “Về Chợ Lớn xem múa lân”... thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Không gian văn hóa - ẩm thực về đêm tiếp tục mở rộng, từ các con phố quen thuộc như Bùi Viện, Vĩnh Khánh đến phố ẩm thực trước kỳ đài Quang Trung, Hồ Thị Kỷ, tuyến Hậu Giang, chợ Bình Tây…

Chính sách mở - “bệ đỡ” doanh nghiệp

Trong chiến lược nâng tầm du lịch chất lượng cao, TPHCM đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy chính sách làm "bệ đỡ" để mở rộng không gian tăng trưởng, đặc biệt ở phân khúc MICE (du lịch kết hợp sự kiện, hội thảo) và du lịch trải nghiệm cao cấp. Nắm bắt xu hướng đó, nhiều doanh nghiệp lớn như Saigontourist, Vietravel, Lữ hành Vietluxtour đã chủ động xây dựng các gói MICE chuyên biệt theo từng ngành nghề như y tế, tài chính, logistics, công nghệ, giáo dục...

Tại các cuộc đối thoại gần đây giữa Sở Du lịch TPHCM và cộng đồng doanh nghiệp du lịch, nhiều vướng mắc đã được thẳng thắn nêu ra. Một số doanh nghiệp phản ánh thủ tục hành chính còn phức tạp, đặc biệt với các đoàn khách quốc tế lưu trú dài ngày, có trường hợp lên tới 30 ngày, làm giảm khả năng cạnh tranh trong việc đón nhóm khách chất lượng cao. Trong lĩnh vực lưu trú và du lịch sông nước, doanh nghiệp kiến nghị áp dụng giá điện sản xuất thay cho giá dịch vụ, đồng thời bổ sung thêm các bến đón - trả khách đường sông để giảm chi phí vận hành và nâng chất lượng trải nghiệm.

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Vietravel, cho rằng, các tuyến phố du lịch và chợ đêm cần được nghiên cứu mở cửa đến 4-5 giờ sáng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm của du khách quốc tế, song phải đi kèm giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ. Với tour đêm trên sông Sài Gòn, dư địa phát triển còn lớn nếu được bổ sung thêm hoạt động giải trí, mua sắm và trình diễn nghệ thuật.

Từ góc nhìn quản lý, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, khẳng định ngành du lịch thành phố xác định rõ vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn để nâng chất điểm đến. TPHCM đang tái định vị thị trường theo hướng thu hút nhóm khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, chuyển từ quảng bá điểm đến sang kể câu chuyện trải nghiệm, làm nổi bật bản sắc đô thị và năng lực tổ chức của một trung tâm kinh tế - dịch vụ lớn.

TPHCM vừa thông qua chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức các chương trình MICE trên địa bàn, tập trung vào 4 nhóm nội dung chính: hỗ trợ vé tham quan các điểm du lịch theo quy mô đoàn, mức tối đa 20 triệu đồng mỗi đoàn; hỗ trợ thuê hội trường tổ chức hội nghị, hội thảo, gala dinner, mức tối đa khoảng 20 triệu đồng mỗi đoàn; hỗ trợ biểu diễn nghệ thuật bằng 20% chi phí chương trình, không quá 10 triệu đồng mỗi đoàn, ưu tiên nghệ thuật và văn hóa truyền thống; hỗ trợ quà tặng lưu niệm cho trưởng đoàn MICE, mức không quá 1 triệu đồng mỗi suất, ưu tiên sản phẩm OCOP và quà đặc trưng của TPHCM.

THI HỒNG