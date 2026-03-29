Nhiều trường hợp tắc mạch do tiêm chất làm đầy

Đây là sự kiện khoa học thường niên uy tín của bệnh viện nhằm chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật xu hướng tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực da liễu – thẩm mỹ.

Chia sẻ bên lề hội thảo, ThS-BS Phan Ngọc Huy, Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết, thời gian gần đây bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp bị tắc mạch do tiêm chất làm đầy (tiêm filler). Đây là một biến chứng hiếm nhưng đặc biệt nghiêm trọng nếu không được nhận diện và xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể bị thiếu máu mô, hoại tử da, để lại sẹo vĩnh viễn; nặng hơn là mù mắt hoặc thậm chí tai biến mạch máu não khi chất làm đầy đi vào các đường thông nối mạch máu vùng mặt với hệ mạch mắt và não.

ThS-BS Phan Ngọc Huy, Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TPHCM thăm khám cho người bệnh

Khuôn mặt có nhiều nhánh mạch nhỏ và có các đường thông nối với hệ động mạch mắt. Nếu filler đi vào lòng mạch dưới áp lực đủ lớn, chất làm đầy có thể đi ngược dòng rồi trôi xuôi vào tuần hoàn mắt hoặc các vùng da xa hơn, gây tắc mạch cấp và hoại tử dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.

“Có 3 vùng trên khuôn mặt có nguy cơ tắc mạch cao nhất là vùng chân mày, mũi và trán. Với biến chứng ở mắt, phần lớn trường hợp khởi phát ngay lập tức hoặc trong 10 phút đầu sau tiêm. Dữ liệu hiện có cho thấy nhồi máu võng mạc có thể xuất hiện chỉ sau khoảng 12–15 phút thiếu tưới máu, nên cửa sổ cứu thị lực là cực kỳ hẹp. Đối với da, tình trạng thiếu máu mô có thể bắt đầu rất sớm và nếu không tái lập tưới máu kịp thời sẽ tiến triển đến hoại tử. Vì vậy, đây là biến chứng phải được xem là cấp cứu, không phải tình trạng có thể trì hoãn theo dõi”, ThS-BS Phan Ngọc Huy thông tin.

Theo ThS-BS Phan Ngọc Huy, phần lớn trường hợp tắc mạch xảy ra ngay lúc tiêm hoặc trong vài giờ đầu, vì thiếu máu mô thường xuất hiện rất sớm sau khi filler vào lòng mạch. Tuy vậy, y văn cũng ghi nhận một số trường hợp khởi phát muộn hơn, sau vài giờ hoặc vài ngày, do cơ chế tắc ở nhánh xa, filler hút nước làm khối tăng thể tích chèn ép mạch máu, hoặc hiện tượng kết tập tiểu cầu gây tắc mạch. Riêng với biến chứng ở mắt, đa số trường hợp xuất hiện ngay hoặc trong vòng 10 phút sau tiêm, nên đây là khoảng thời gian đặc biệt nguy hiểm.

"Khi nghi ngờ tắc mạch, người bệnh cần liên hệ ngay với bác sĩ, cơ sở đã thực hiện thủ thuật để được đánh giá khẩn cấp. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến mắt như nhìn mờ, mất thị lực, song thị, sụp mi; hoặc dấu hiệu thần kinh như yếu liệt, méo miệng, nói khó, bệnh nhân phải được đưa ngay đến cơ sở cấp cứu có khả năng tiếp nhận chuyên khoa phù hợp", ThS-BS Phan Ngọc Huy khuyến cáo.

Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ miền Nam (SCAD 2026) là một trong những sự kiện thường niên quan trọng của ngành da liễu nhằm cập nhật kiến thức và là nơi khơi nguồn những ý tưởng mới, những hướng đi mới trong chuyên ngành. Hội nghị gồm 2 phiên toàn thể và 8 phiên đồng thời. BS-CK2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM phát biểu tại hội nghị Phát biểu khai mạc hội nghị, BS-CK2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết, điểm nhấn của hội nghị là Phiên toàn thể 1 với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế uy tín đến từ Philippines, Indonesia và Thái Lan, mang đến những góc nhìn mới về tư duy thẩm mỹ hiện đại. Bên cạnh đó, 8 phiên đồng thời sẽ đi sâu vào các chủ đề đặc sắc: Cập nhật da liễu thẩm mỹ năm 2026, Tối ưu điều trị mụn và sẹo mụn, Các hoạt chất mới trong da liễu thẩm mỹ, Giải pháp thẩm mỹ: an toàn và hiệu quả, Chất làm đầy, laser và các thiết bị phát năng lượng trong da liễu thẩm mỹ, Y học tái tạo và Thủ thuật trong da liễu thẩm mỹ…

THÀNH SƠN