Gia đình bé trai mắc kẹt giữa hai bức tường cảm ơn lực lượng cứu hộ

Sáng 27-3, đại diện Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM cho biết gia đình bé T.Q.Đ (sinh năm 2017, quê Đồng Tháp) đã đến trụ sở đơn vị tại phường Tân Hiệp để gửi lời cảm ơn đến lực lượng cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời giải cứu cháu trong vụ việc xảy ra ngày 25-3.

Tại buổi gặp, anh Nguyễn Văn Bình (cha của bé) bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp của lực lượng cứu nạn cứu hộ.

“Trong tình huống vô cùng nguy hiểm và cấp bách, các đồng chí đã nhanh chóng có mặt, đánh giá chính xác tình hình và đưa ra phương án phù hợp để cứu con tôi an toàn. Gia đình tôi vô cùng biết ơn”, anh Bình chia sẻ.

Người nhà cháu trai tặng hoa cám ơn lực lượng cứu nạn cứu hộ

Trước đó, lúc 10 giờ 17 ngày 25-3, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 32 nhận tin báo từ Công an phường Bình Cơ về việc một bé trai bị mắc kẹt giữa hai bức tường tại đường Hội Nghĩa 57. Ngay lập tức, đơn vị điều động 1 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Gia đình còn gửi thư cảm ơn đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị

Ban đầu, lực lượng chức năng sử dụng thiết bị banh cắt thủy lực và đục phá tường gạch để tiếp cận nạn nhân. Tuy nhiên, nhận thấy nguy cơ sập tường có thể gây nguy hiểm, phương án được điều chỉnh theo hướng khác.

Trước đó, cháu T.Q.Đ bị rơi từ mái nhà, mắc kẹt giữa hai bức tường hẹp

Các chiến sĩ đã sử dụng dầu ăn để làm trơn cơ thể nạn nhân, đồng thời nhẹ nhàng đưa bé ra ngoài. Trong suốt quá trình cứu hộ, lực lượng liên tục trấn an tinh thần và truyền nước uống qua ống dây để đảm bảo sức khỏe cho bé.

Cháu T.Q.Đ được giải cứu

TÂM TRANG