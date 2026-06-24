Pháp luật

Gia Lai: Triệt phá đường dây ma túy, thu giữ gần 3kg ma túy các loại

SGGPO

Lực lượng chức năng thu giữ gần 2,5kg ma túy ketamine dạng tinh thể; 371g ma túy tổng hợp dạng tinh thể (thường được gọi là "nước vui") ở thể rắn; 166g thuốc lắc dạng viên nén cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan khác.

Ngày 24-6, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố, tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Dương (SN 1989), Nguyễn Ngọc Tuyến (SN 1993) và Nguyễn Văn Phiêng (SN 2001; cùng tạm trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 14-6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, bắt giữ 3 đối tượng trên tại nơi tạm trú.

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Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an Gia Lai

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 2,5kg ma túy ketamine dạng tinh thể; 371g ma túy tổng hợp dạng tinh thể (thường được gọi là "nước vui") ở thể rắn; 166g thuốc lắc dạng viên nén cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan khác.

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Ma túy được ngụy trang thành các gói hàng và bỏ vào thùng xốp để vận chuyển qua đường xe ô tô khách. Ảnh: Công an Gia Lai

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng trên mua bán ma túy thông qua mạng xã hội, sử dụng nhiều tài khoản ảo và giao nhận hàng tại các địa điểm hẹn trước.

Sau khi nhận được ma túy, Nguyễn Thái Dương cùng đồng bọn chia nhỏ số hàng, ngụy trang trong các kiện hàng rồi gửi qua xe khách đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước để tiêu thụ.

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Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh trao khen cho tập thể Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh. Ảnh: Công an Gia Lai

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Dương cầm đầu, lôi kéo Nguyễn Văn Phiêng và Nguyễn Ngọc Tuyến tham gia phân chia, đóng gói, bán lẻ ma túy và vận chuyển đi tiêu thụ.

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Ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an Gia Lai

Theo Công an tỉnh Gia Lai, đây là vụ bắt giữ ma túy dạng khay, "nước vui" và thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

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HỮU PHÚC

Từ khóa

nước vui ma túy đường dây ma túy

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