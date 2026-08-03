Gia Lai xác định phát triển khu công nghiệp là động lực để tăng trưởng hai con số

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu rút ngắn tiến độ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, xem đây là động lực quyết định để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Ngày 3-8, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, xem đây là động lực then chốt, có ý nghĩa quyết định thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Sau cuộc làm việc với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và sơ kết quý I-2026 về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá các khu công nghiệp đã góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp và tạo việc làm. Tuy nhiên, nhiều dự án còn chậm tiến độ, hạ tầng thiếu đồng bộ, giải phóng mặt bằng vướng mắc, thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường kéo dài...

Các dự án trong Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định. Ảnh: Becamex VSIP Bình Định

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xác định phát triển khu công nghiệp là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với tăng trưởng kinh tế, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, chính quyền đồng hành, hỗ trợ nhưng bảo đảm kỷ cương, hiệu quả.

Đặc biệt, tỉnh yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, bảo đảm hoàn thành thủ tục dự án trong khu công nghiệp không quá 38 ngày theo quy định; chuyển mạnh từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", ưu tiên thu hút dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, phát triển khu công nghiệp theo hướng sinh thái, kinh tế tuần hoàn và bền vững.

Đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp xây dựng lại tiến độ, rút ngắn ít nhất 50% thời gian thực hiện dự án; tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để sớm hoàn thiện hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các sở, ngành thường xuyên rà soát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả; khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng kết nối phục vụ phát triển các khu công nghiệp.

LOAN HÀ